Украина

Красивые поздравления с наступающим Рождеством в открытках и стихах

Рождественский сочельник считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В церквях, придерживающихся григорианского календаря и новоюлианского календаря, сочельник приходится на 24 декабря. В православной традиции, в рождественский сочельник принято отказываться от пищи до появления первой звезды.

Поздравляем всех с наступающим праздником Рождества Христова красивыми открытками и добрыми пожеланиями.

***

Святий вечір настає

Зірочка моргає,

До вечері кличе всіх

В вікно заглядає.

На столі дванадцять страв

Та з медом кутя,

Славимо колядкою

Народження Христа!



***

Зірка ясна серед неба,

Кличе нас через віки,

В подарунок до вертепу,

Любов щиру принести,

Ми прославим колядою,

Ісуса-дитину,

Він же нас благословить,

Й неньку Україну!

***

В день, когда в небе рождаются миллиарды звезд в ожидании чуда, в святое Рождество, желаю оправданных ожиданий, сбывшихся надежд и долгожданного волшебства! Ведь счастье приходит не просто в моменты ожидания, а в моменты абсолютной веры в него!

***

Желаю тебе в этот вечер святой,

Чтобы все и всегда удавалось.

Чтоб в жизни твоей путеводной звездой

Удача всегда загоралась.



***

Рождество — это время чудес,

Рождество — это время подарков.

С Рождеством! Пусть сегодня с небес

Светят звезды особенно ярко.



Кстати, за неделю до Рождества Папа Римский сказал, что отмечая этот праздник, нужно быть готовыми к сюрпризам от Бога.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter