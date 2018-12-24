- 8:05 Кутья и особый хлеб на столе: как католики и протестанты празднуют Рождество Христово
- 8:03 В случае прокремлевского реванша Украину ждет очередной кровавый Майдан, — Анатолий Октисюк
- 8:01 Воинствующее невежество: Шнуров указал на недостаток россиян
- 7:57 Рыбы получат перспективное предложение, а у Скорпиона добавится денег: гороскоп на неделю
- 7:27 В Тернопольской области поезд застрял прямо посреди поля: подробности резонансного ЧП
- 7:07 Красивые поздравления с наступающим Рождеством в открытках и стихах
- 6:55 Считают временным образованием: журналист объяснил, почему РПЦ выступает против автокефалии
- 6:24 В Британии раскрыли загадку Стоунхенджа
- 5:25 Пока не поздно: Супрун посоветовала украинцам, как уберечься от гриппа
- 4:55 Надеются на смену элит: генерал предположил, как будут развиваться события на Донбассе
Красивые поздравления с наступающим Рождеством в открытках и стихах
Рождественский сочельник считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В церквях, придерживающихся григорианского календаря и новоюлианского календаря, сочельник приходится на 24 декабря. В православной традиции, в рождественский сочельник принято отказываться от пищи до появления первой звезды.
Поздравляем всех с наступающим праздником Рождества Христова красивыми открытками и добрыми пожеланиями.
***
Святий вечір настає
Зірочка моргає,
До вечері кличе всіх
В вікно заглядає.
На столі дванадцять страв
Та з медом кутя,
Славимо колядкою
Народження Христа!
***
Зірка ясна серед неба,
Кличе нас через віки,
В подарунок до вертепу,
Любов щиру принести,
Ми прославим колядою,
Ісуса-дитину,
Він же нас благословить,
Й неньку Україну!
***
В день, когда в небе рождаются миллиарды звезд в ожидании чуда, в святое Рождество, желаю оправданных ожиданий, сбывшихся надежд и долгожданного волшебства! Ведь счастье приходит не просто в моменты ожидания, а в моменты абсолютной веры в него!
***
Желаю тебе в этот вечер святой,
Чтобы все и всегда удавалось.
Чтоб в жизни твоей путеводной звездой
Удача всегда загоралась.
***
Рождество — это время чудес,
Рождество — это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.
Кстати, за неделю до Рождества Папа Римский сказал, что отмечая этот праздник, нужно быть готовыми к сюрпризам от Бога.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...
Ветер: 2 м/с 3
Давление: 742 мм