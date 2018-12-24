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Украина

Красивые поздравления с наступающим Рождеством в открытках и стихах

7:07 24 декабря 2018   124
Свят-вечер
Инф. «ФАКТОВ»

Рождественский сочельник считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В церквях, придерживающихся григорианского календаря и новоюлианского календаря, сочельник приходится на 24 декабря. В православной традиции, в рождественский сочельник принято отказываться от пищи до появления первой звезды.

Поздравляем всех с наступающим праздником Рождества Христова красивыми открытками и добрыми пожеланиями.

***

Святий вечір настає
Зірочка моргає,
До вечері кличе всіх
В вікно заглядає.
На столі дванадцять страв
Та з медом кутя,
Славимо колядкою
Народження Христа!

***

Зірка ясна серед неба,
Кличе нас через віки,
В подарунок до вертепу,
Любов щиру принести,
Ми прославим колядою,
Ісуса-дитину,
Він же нас благословить,
Й неньку Україну!

***

В день, когда в небе рождаются миллиарды звезд в ожидании чуда, в святое Рождество, желаю оправданных ожиданий, сбывшихся надежд и долгожданного волшебства! Ведь счастье приходит не просто в моменты ожидания, а в моменты абсолютной веры в него!

***

Желаю тебе в этот вечер святой,
Чтобы все и всегда удавалось.
Чтоб в жизни твоей путеводной звездой
Удача всегда загоралась.

***

Рождество — это время чудес,
Рождество — это время подарков.
С Рождеством! Пусть сегодня с небес
Светят звезды особенно ярко.

Кстати, за неделю до Рождества Папа Римский сказал, что отмечая этот праздник, нужно быть готовыми к сюрпризам от Бога.

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