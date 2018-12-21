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Мир

В Конго более 20 человек погибли в результате падения самолета с российским экипажем

15:33 21 декабря 2018   279
самолет
Инф. «ФАКТОВ»

В Демократической Республике Конго в результате падения грузового самолета Ан-26 погибли люди. На борту самолета находилось более 23 человек, из них три российских пилота.

По информации издания «Регион online», выживших в авиакатастрофе нет.

«На борту разбившегося в Конго самолета были три пилота из РФ. Всего же в салоне находились 23 человека», — рассказали в посольстве РФ в Конго одному из российских СМИ.

По информации посла РФ в Конго Алексея Сентебова, информации ни о месте крушения, ни о личных данных пилотов пока нет.

Напомним, в октябре в Краснодарском крае России потерпел крушение самолет Л-39. А в начале октября военный самолет разбился в Коломенском районе Московской области. Тогда оба летчика успели катапультироваться.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крушении самолета Су-27 в Житомирской области.Самолет разбился при заходе на посадку между дальним и передним приводом аэродрома Озерное. Летчик погиб.

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