Стало известно, сколько стоит новогодний корпоратив Олега Винника

Шоу-бизнес

Традиционно Новый год — самая горячая пора для артистов. Во время так называемых «елок» они существенно повышают гонорары, а в новогоднюю ночь выступления артистов обойдется в разы дороже.

Как выяснили «ФАКТЫ», традиционно самой дорогой артисткой является София Ротару, которая отказалась от выступлений в России, сделав исключение для «Песни года».

«В декабре София Михайловна работает за 100 000 евро. Новогодняя ночь увеличивает эту цену вдвое. В этом году она будет в Казахстане. Были времена, когда и Андрей Данилко за новогоднюю ночь мог получить 100 000 евро. Правда, тоже не в Украине», — рассказал в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» эксперт гастрольного рынка Юрий Гулевич.

Без любимца женщин Олега Винника не обойдется ни один «огонек» на телевидении. А за живое выступление артиста под бой курантов придется выложить десятки тысяч долларов. По словам эксперта, «его гонорар подступает к отметке 40 000 евро». В эту новогоднюю ночь Олег будет выступать в крупном ресторанном комплексе Одессы. Чтобы провести ночь вместе с ним, надо будет заплатить от 6 до 9 тысяч гривен.

Не многим меньше придется выложить за праздник с Дмитрием Монатиком — 30 тысяч, около 20 тысяч — за Настю Каменских и Дзидзьо.

Также эксперт рассказал, о гонорарах ведущих Юрия Горбунова и Кати Осадчей, которые в новогоднюю ночь обойдутся в пределах 10 000 долларов США.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, во сколько обойдется праздничный стол на Новый год и какие цены на подарки.

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