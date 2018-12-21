Волкер заявил об отказе России встречаться по механизму Будапештского меморандума

Мир

Проведение встречи государств, подписантов Будапештского меморандума, на которой настаивали украинские политики , поддержали в США. Об этом в интервью газете «День» сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

Напомним, в связи с вооруженным нападением пограничников ФСБ РФ на корабли ВМСУ в нейтральных водах возле оккупированного Крыма Украина созывает страны-участницы Будапештского меморандума, которые стали гарантами территориальной целостности нашей страны после отказа от ядерного оружия. Странами-гарантами 24 года назад выступили Великобритания, США и страна-агрессор Россия.

При этом Волкер отметил, что эту инициативу отклонила Москва.

«Мы поддерживали идею проведения встречи в рамках Будапештского меморандума. Но Россия отклонила это. Она отказалась, потому что стала единственной страной, которая нарушила Будапештский меморандум, который был форумом, на котором подобная ситуация должна была быть урегулирована», — сказал он.

Дипломат пояснил, что проблема заключается не в вопросе формата переговоров, а в том, что РФ не желает завершать войну.

«Об этом говорить полезно, потому что это иллюстрирует, что проблемой был не форум, о котором мы говорим, а нежелание России закончить конфликт и взять ответственность за свои действия. И именно на этом мы должны фокусироваться, чтобы заставить Россию прийти к моменту, когда она захочет восстановить мир и территориальную целостность Украины», — добавил Волкер.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о заявлении специального представителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера о том, что открытой агрессией на Азове 25 ноября Россия продемонстрировала, что хочет захватить весь Керченский пролив.

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