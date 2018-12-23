Получить вид на жительство в Швейцарии стало проще: что надо знать украинцам

Житейские истории

Социологические исследования в Швейцарии показали: больше всего жителей этого европейского государства в 2018 году беспокоили вопросы пенсионных накоплений, а также тема здоровья и медицинского страхования. Именно это главные страхи в «Барометре озабоченности», исследования для которого проводил Credit Suisse. Интересен тот факт, что впервые за долгие годы главным страхом перестала быть безработица, которая занимала первые позиции в рейтинге в течение 14 лет — с 2003 по 2017 год. СМИ Швейцарии сообщают, что без работы сейчас боятся остаться 22 процента опрошенных, в то время как годом ранее этот показатель был в два раза больше. Любопытно и то, что на одном из референдумов, которые очень часто проводятся в стране, на суд швейцарцев вынесли вопрос: согласятся ли они ежемесячно получать по две тысячи франков в обмен на отказ от социальных гарантий. Швейцарцы сказали: «Нет».

— Отказ от ежемесячных выплат вполне объясним, — рассказала «ФАКТАМ» наша соотечественница Антонина Мельник, восемь лет назад уехавшая жить в Швейцарию. — Потеряв работу, швейцарец может в течение двух лет, зарегистрировавшись на бирже труда, получать социальное пособие в размере 80 процентов от его последней зарплаты. Естественно, он должен искать работу и отчитываться об этом на бирже.

А на референдум вынесли предложение: каждому жителю государство выплачивает по две тысячи франков в месяц, но в случае потери работы люди больше не получают никакой помощи вообще. Естественно, это никому не понравилось. Швейцарцы очень тщательно изучают все, за что голосуют. Здесь трудно представить ситуацию, которую часто наблюдаем в Украине, когда люди голосуют за президента просто потому, что он красивый.

Швейцарцы смотрят дальше своего носа. Кому нужны эти ежемесячные две тысячи, если потерявший работу человек может получать, например, по восемь тысяч франков (около восьми тысяч долларов. — Авт.) в месяц? На них можно прожить, хоть и не жируя.

На народное голосование в Швейцарии могут выносить совершенно разные вопросы. Последний референдум, например, касался того, следует ли обрезать коровам рога.

— Неожиданная инициатива…

— В Швейцарии рога коровам срезают, но ученые установили: в них находится какой-то важный для жизни животного элемент. Вот и была выдвинута такая инициатива.

— И что решили граждане?

— Проголосовали за то, чтобы фермеры решали это на свое усмотрение. Помню, одна из политических партий выступила с предложением о признании швейцарского суда, скажем так, самым главным в мире («О швейцарском праве в случае иностранных судей». Предложение о преимуществе Швейцарской конституции над международными законами в случае, если они противоречат друг другу. — Авт.). Но Швейцария эту инициативу отклонила. Люди сказали: как наш суд может быть выше международного?

— А как проходит сама процедура голосования?

— По почте вам присылают письмо с вопросами. Вы ставите в нужном месте галочки и отсылаете обратно в конверте, который приходит вместе с письмом.

— Один из вопросов, который швейцарцы считают важным, касается медицинского обслуживания. Расскажите о существующей в стране системе здравоохранения.

— В Швейцарии почти у всех есть семейный доктор и, конечно же, медицинская страховка. В зависимости от стоимости полиса вы можете выбрать любого врача. Чем дороже страховка, тем больше у вас возможностей. Обязательной «привязки» к определенному врачу нет. По нашему полису первые две с половиной тысячи франков в год за визиты к врачам мы оплачиваем сами. Если, к примеру, срочно понадобилась операция, то 90 процентов покроет страховка, а 10 процентов пациент оплачивает самостоятельно.

Расскажу вам об этой системе на примере родильных домов. Я бы сравнила роды в Швейцарии с крупным выигрышем в лотерею. Каждую роженицу на время родов помещают в двухкомнатном боксе: одно помещение — родильный зал, другое — место для отдыха. Общая площадь — где-то 80 квадратов. В родильном зале есть ванна, кровать. При желании женщины могут рожать и в воде. А уже после того, как ребенок родился, переводят в двухместную палату.

— Как дорого обходятся услуги медучреждения?

— Хорошие условия предоставляются всем — и богатым, и менее состоятельным. Стоимость покрывает медицинская страховка. Полисы, конечно же, бывают разные. Но роды покрывает любой — семья оплачивает лишь 10 процентов расходов. Когда женщина поступает в больницу, ей предоставляют акушерку. Если медик, отработав свою смену, уходит домой, его сменяет другой сотрудник — с пациентом постоянно кто-то находится. Акушерку всегда можно вызвать при помощи установленного звонка.

Если бы вы меня спросили, что нужно брать с собой в роддом, я бы ответила: практически ничего. Разве что халат, расческу и зубную щетку. Все остальное выдают здесь — и маме, и малышу. В том числе детские вещи.

Знаете, что меня безмерно удивило? Молодых мам не ограничивают в продуктах. Разрешают есть и булочки, и мясо, и фрукты. Помню, соседка зашла в комнату с бутылкой сладкой газировки и виноградом, чем повергла меня в шок. А когда я спрашивала, нужно ли кипятить воду, чтобы помыть ребенка, на меня смотрели как на странную женщину.



* Людям, которые претендуют на работу администратора, секретаря, водителя или уборщика, рабочий вид на жительство не предоставят

— В Украине молодым мамам начали выдавать бэби-боксы со всем необходимым для малыша. Также говорят о введении института муниципальной няни. То есть государство собирается компенсировать примерно полторы тысячи гривен родителям, которым потребуется помощница в уходе за ребенком. Существует ли какая-то помощь молодым родителям в Швейцарии?

— Единоразовый платеж при рождении — в каждом городе его размер разный. Выплачивается ежемесячное пособие (от 200 до 300 франков), пока ребенок не закончит учиться — почти до 20 лет. Это небольшая сумма. Ее не хватит, чтобы купить продукты на неделю для семьи. Для сравнения: минимальная зарплата в Швейцарии — три тысячи франков.

— А детские садики платные?

— Деньги берут лишь за питание и продленку. Но в детсад принимают с четырех с половиной лет. До этого возраста дети находятся с родителями. Можно, конечно, отдать ребенка в какую-то игровую группу или частный садик. Последние, кстати, очень дорогие — порядка трех тысяч франков в месяц. Мой старший ребенок ходит в школу. Он добирается туда пешком. Детей же из деревень отвозит и привозит школьный автобус.

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— Антонина, сложно ли иностранцу найти работу в Швейцарии?

— Если вы не имеете швейцарского образования, то шансов найти хорошую работу у вас нет. Иностранцу нужно знать немецкий и как минимум окончить какие-нибудь местные курсы. Чтобы быть востребованным, у вас должны быть очень высокие достижения. Швейцарцы умные, всю жизнь учатся, постоянно повышают свою квалификацию. Здесь нужно быть конкурентоспособным, чтобы взяли на работу тебя, а не местного жителя. Любая фирма отдаст приоритет швейцарцу.

Кстати, правительство Швейцарии решило в 2019 году увеличить квоты на выдачу первичных видов на жительство с правом трудоустройства для иностранцев — не граждан Европейского союза. В перечень так называемых третьих стран входит и Украина. Впрочем, квоты увеличили незначительно — с восьми тысяч в 2018 году до восьми с половиной тысяч в следующем.

Больше половины — четыре с половиной тысячи — обычные годовые виды на жительство, еще четыре тысячи — краткосрочные. И получить вид на жительство достаточно непросто. В частности, предварительно нужно разрешение на работу от региональных миграционных органов.

От кандидатов, в частности, требуются знание языка и способность интегрироваться в швейцарское общество. При этом рабочий вид на жительство выдадут квалифицированным специалистам. Например, в сфере IT, узкоспециализированным биологам и химикам, опытным финансистам. Людям, которые претендуют на работу администратора, секретаря, водителя или уборщика, рабочий вид на жительство просто не предоставят.

Чаще всего гражданам третьих стран выдают краткосрочный вид на жительство (пермит L). Он разрешает жить и работать в Швейцарии в течение года. Один раз его можно продлить — на год. Новый пермит L могут выдать лишь после того, как иностранец покинет Швейцарию на определенное время.

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