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Жители оккупированного Донбасса смогут проголосовать на выборах президента Украины
Переселенцы и жители оккупированной части Донецкой и Луганской областей смогут проголосовать на выборах президента 31 марта 2019 года наравне со всеми гражданами Украины.
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) разрешила гражданам с донецкой и луганской пропиской голосовать не по месту регистрации, имея при себе лишь паспорт и заявление о временном изменении места голосования (без справки переселенца и других подтверждающих документов), передает «РБК-Украина».
О своем желании проголосовать необходимо сообщить заранее — не позднее, чем за 5 дней до выборов. Соответствующую поправку в избирательное законодательство ЦИК внесло в сентябре 2018 года.
Для этого жителю оккупированного Донбасса необходимо приехать в любой украинский город, где он хочет голосовать, и обратится в отделение Госреестра избирателей с заявлением об изменении места голосования. Список адресов по областям и районам указан на сайте ведомства.
После регистрации заявления жителю ОРДЛО укажут участок, на который он сможет приехать в день выборов и проголосовать. При этом документы, подтверждающие необходимость изменения места голосования, подавать на согласование уже не понадобится.
Написать заявление в Госреестре можно будет после 31 декабря 2018 года, но не позднее 26 марта.
В то же время в ЦИК не исключают, что сложности на выборах могут возникать, особенно с теми, кто числится как внутренне перемещенные лица, но реально проживают на оккупированной территории.
В ЦИК считают, что люди не смогут добраться к тем участкам, на которых они могли бы проголосовать.
Напомним, в Украине активным избирательным правом пользуются все граждане, достигшие 18 лет. Исключение составляют лишь лица, признанные судом недееспособными, а также граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Переселенцы лишены права принимать участие в местных выборах и на мажоритарных округах.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Центральная избирательная комиссия опубликовала календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов президента 31 марта 2019 года. Избирательный процесс стартует с 31 декабря. Непосредственно голосование на выборах президента пройдет с 08:00 до 20:00 31 марта 2019 года. После этого окружные комиссии обязаны до 5 апреля включительно подвести итоги голосования в округах, а ЦИК на этом основании до 10 апреля включительно — результаты по Украине.
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