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Во Львове националисты пытались атаковать журналистов (фото)
Во Львове праворадикалы с дымовыми шашками пытались ворваться в редакцию Zaxid.net. По информации журналистов, среди атаковавших издание были активисты организаций «Развитие общества», «Национальный корпус» и «УСУ АТО».
Они объяснили, что в пятую годовщину Евромайдана планировали пикетировать прокуратуру Львовской области, главный офис полиции и Львовскую областную администрацию, однако в ходе акции переместились под здание, где расположена редакция Zaxid.net, а также 24 канала.
Активисты принесли дымовые шашки
Пикетчики потребовали от журналистов извинений за публикации о деятельности «Развития общества», пригрозив насильно вывести их из здания редакции.
По информации издания, среди участников акции были фигуранты публикаций, касающихся попыток захвата общественных земель под видом бесплатной раздачи участникам АТО.
Напомним, на прошлой неделе представители «Национального корпуса» блокировали работу Института сердца в Киеве, а в ноябре захватили торговый центр Ocean Plaza.
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