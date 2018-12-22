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Оккупанты оставили под стражей взятого в плен командира катера «Бердянск» Мокряка
«Верховный суд» Крыма не удовлетворил апелляции адвокатов на решение Киевского районного суда Симферополя об аресте на два месяца двух украинских моряков, задержанных за «нарушение российской границы» во время инцидента в Керченском проливе, в том числе командира катера «Бердянск» Романа Мокряка. Об этом пишет РИА Новости.
«Суд принял решение отклонить апелляционные жалобы адвокатов украинских моряков Виктора Беспальченко и Романа Мокряка», — говорится в сообщении.
Отмечается, что суд уточнил сроки ареста: их сократили на одни сутки — до 24 января 2019 года — в связи с технической ошибкой суда первой инстанции.
По данным агентства, рассмотрение апелляции по делу украинского моряка Владислава Костышина после трехчасового заседания в пятницу было перенесено на понедельник, 24 декабря.
До этого 20 декабря «Верховный суд Крыма» отклонил апелляции адвокатов в отношении украинских моряков Михаила Власюка, Сергея Попова, Богдана Головаша.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 25 ноября 2018 года российские военные захватили в плен 24 украинских моряка в нейтральных водах. Мировое сообщество осудило очередной акт агрессии со стороны России, а президент США Дональд Трамп даже отказался от запланированной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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