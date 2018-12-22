Дело Гриба: узника Кремля оставили под стражей, несмотря на резкое ухудшение здоровья

Общество

У к раинскому политзаключенному Павлу Грибу, удерживаемому в СИЗО российского Краснодара, несмотря на ухудшение здоровья, не изменили меру пресечения на домашний арест. Такое решение 21 декабря принял Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону.

Как сообщает «Громадське» , адвокат Гриба Марина Дубровина настаивала на том, что Павел требует высококвалифицированного обследования и лечения.

На судебном заседании по делу Гриба 21 декабря адвокат попросила приобщить к делу медицинское заключение, проведенное доктором медицинских наук Украины на основании результатов обследования Павла в Ростове-на-Дону. В заключении врача указано, что «в условиях нахождения Гриба в СИЗО такое состояние здоровья чревато появлением внутреннего кровотечения».

В связи с этим защита просила отпустить Гриба из СИЗО под домашний арест, апеллируя к тому, что сторона обвинения представила все доказательства, допросила всех свидетелей со своей стороны и Гриб не сможет «уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей».

При этом сторона обвинения ссылалась на документы из следственного изолятора, в которых состояние здоровья Гриба названо «удовлетворительным».

Коллегия судей приняла решение приобщить к делу заключение о состоянии здоровья Гриба, однако отказалась изменить ему меру пресечения.

«Объективных данных для изменения меры пресечения нет», — заявили судьи.

Следующее заседание по делу запланировано на 18 января. На нем сторона защиты должна представить свои доказательства, провести допрос обвиняемого, после чего суд назначит дату дебатов.

Напомним, украинец Павел Гриб пропал 24 августа 2017 года в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в соцсетях. Впоследствии оказалось, что он был задержан ФСБ РФ и вывезен в Россию, где ему предъявили обвинение в терроризме. 23 июля 2018 года на суде выяснилось, что обвинения украинца базировались на статье Уголовного кодекса РФ, которой не было во время инкриминируемого преступления. Тогда рассмотрение дела было остановлено, однако в ноябре снова возобновлено. 7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд продлил еще на 6 месяцев содержание Гриба под стражей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что удерживаемый в российском СИЗО Павел Гриб, практически ослеп. Он не может разглядеть лица и читать документы. Кроме зрения, ухудшилась память — он плохо понимает слова адвоката. В связи с резким ухудшением здоровья узника 12 декабря заседание Северо-Кавказского окружного военного суда пришлось перенести : у подсудимого открылась рвота и появилась сильная боль в животе.

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