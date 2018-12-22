Устроившие атаку дронов в лондонском аэропорту задержаны полицией

Мир

Поздно вечером 21 декабря британские полицейские задержали двух подозреваемых в причастности к запуску дронов у лондонского международного аэропорта Гатвик. Второй по величине и значимости аэропорт британской столицы был парализован почти двое суток из-за этих радиоуправляемых аппаратов, которые то и дело появлялись над взлетно-посадочными полосами. В преддверии Рождества были задержаны сотни пассажирских авиарейсов. Оказались нарушены планы не менее 120 тысяч человек из разных стран.

Полиция пыталась засечь того, кто управляет дронами, с помощью специального оборудования. Однако в итоге помогла бдительность обычного шофера. 52-летний Пол Моттс сообщил властям о подозрительном велосипедисте, которого он заметил на обочине рядом с Гатвиком.

Моттс доставлял посылку адресату в пятничный вечер. Конечно, Пол знал о том, что творится в Гатвике. И вдруг увидел мужчину в специальном костюме для езды на велосипеде. Незнакомец лихорадочно разбирал дрон! «Было очевидно, что он очень спешит. Он разбирал свой довольно большой дрон, чтобы упаковать его в сумку или рюкзак», — рассказал Моттс журналистам.

Полицейские дежурят возле Гатвика

Пол позвонил в полицию. Патрульные прибыли немедленно. Как был задержан второй подозреваемый, пока не ясно. Имена тех, кто запускал дроны в Гатвике, не сообщаются. Также не известны мотивы. Ранее звучала версия, что работе аэропорта пытается помешать какой-то одиночка, возможно, борец за экологию.

Полиция просит немедленно связаться с ней тех, у кого есть любая информация об атаке дронов.

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