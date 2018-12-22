- 11:07 В известном карпатском санатории обнаружили подпольную базу хранения украденной нефти
- 11:00 Что-то будет: волонтер сообщил о прибытии в оккупированную Горловку российских специалистов по химоружию
- 10:37 Соцсети насмешила торжественная церемония открытия корпуса Лукьяновского СИЗО
- 10:16 Устроившие атаку дронов в лондонском аэропорту задержаны полицией
- 10:11 Мы планируем построить в Украине космодром, это принесет массу преимуществ, — известный космоблогер
- 10:10 Снег и морозы сменятся оттепелью: какой будет погода в конце декабря — начале января
- 9:59 Хуже, чем в России, но лучше, чем в Молдове: эксперты оценили бизнес-климат в Украине
- 9:41 Трамп оставил всех государственных служащих США без денег на Рождество
- 9:41 Звездного гостя держат в секрете: чего ждать от финала «Х-фактора»
- 9:32 Дело Гриба: узника Кремля оставили под стражей, несмотря на резкое ухудшение здоровья
Устроившие атаку дронов в лондонском аэропорту задержаны полицией
Поздно вечером 21 декабря британские полицейские задержали двух подозреваемых в причастности к запуску дронов у лондонского международного аэропорта Гатвик. Второй по величине и значимости аэропорт британской столицы был парализован почти двое суток из-за этих радиоуправляемых аппаратов, которые то и дело появлялись над взлетно-посадочными полосами. В преддверии Рождества были задержаны сотни пассажирских авиарейсов. Оказались нарушены планы не менее 120 тысяч человек из разных стран.
Полиция пыталась засечь того, кто управляет дронами, с помощью специального оборудования. Однако в итоге помогла бдительность обычного шофера. 52-летний Пол Моттс сообщил властям о подозрительном велосипедисте, которого он заметил на обочине рядом с Гатвиком.
Моттс доставлял посылку адресату в пятничный вечер. Конечно, Пол знал о том, что творится в Гатвике. И вдруг увидел мужчину в специальном костюме для езды на велосипеде. Незнакомец лихорадочно разбирал дрон! «Было очевидно, что он очень спешит. Он разбирал свой довольно большой дрон, чтобы упаковать его в сумку или рюкзак», — рассказал Моттс журналистам.
Полицейские дежурят возле Гатвика
Пол позвонил в полицию. Патрульные прибыли немедленно. Как был задержан второй подозреваемый, пока не ясно. Имена тех, кто запускал дроны в Гатвике, не сообщаются. Также не известны мотивы. Ранее звучала версия, что работе аэропорта пытается помешать какой-то одиночка, возможно, борец за экологию.
Полиция просит немедленно связаться с ней тех, у кого есть любая информация об атаке дронов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"
Ветер: 3 м/с Ю
Давление: 745 мм