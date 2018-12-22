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Крупная авария на трассе Киев — Чоп: есть жертвы (фото)
В субботу, 22 декабря, в Житомирской области в районе села Броники Новоград-Волынского района произошло ДТП со смертельным исходом, в результате которого погиб 22-летний житель Житомира. Об этом сообщили в главке Нацполиции региона.
По предварительной информации, на 210 км автодороги «Киев-Чоп» водитель автомобиля Daewoo Lanos, 22-летний житель Житомира, не справился с управлением и совершил столкновение с полуприцепом автотягача IVEKO под управлением 43-летнего жителя Закарпатья, который стоял на обочине.
В это время водитель автомобиля Subaru Forester, 36-летний киевлянин, который двигался позади в попутном направлении, применил торможение перед ДТП, в результате чего автомобиль Fiat Linea, который двигался за ним, столкнулся с Subaru и совершил наезд на водителя Daewoo, который находился на проезжей части дороги. Травмированного водителя направили в реанимационное отделение Новоград-Волынской больницы. К сожалению, через несколько часов молодой человек скончался.
Это не единственное ДТП, произошедшее сегодня в области. На въезде в город Коростень произошло еще одно, в котором травмы получили три человека.
Авария случилась на 151 км автодороги Киев — Ковель.
По предварительной информации, около 4 утра водитель автомобиля Volkswagen Crafter, двигаясь в направлении центра города, столкнулся с автомобилем Renault Trafic. Затем произошло еще одно столкновение с Volkswagen LT. Один из автомобилей, «Volkswagen Crafter», перевернулся.
В результате ДТП травмы получили водитель и 29-летняя пассажирка автомобиля Renault, а также водитель автомобиля Volkswagen Crafter. Их доставили в больницу.
Полиция выясняет причины и обстоятельства происшествия.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крупном ДТП в Одесской области, в котором пострадали более десяти автомобилей. Также сообщалось о ДТП под Киевом, в котором перевернулась маршрутка, с 30 пассажирами. В результате этой аварии восемь человек с травмами разной степени тяжести были госпитализированы
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