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Жуткая находка: в Одессе обнаружили цистерну с двумя человеческими скелетами (фото)
Закопанную в землю емкость выявили абсолютно случайно: рядом с частным домовладением на улице Песчаной в Суворовском районе Одессы проводили земляные работы и вдруг…
«На глубине приблизительно два метра рабочие откопали человеческие останки, — рассказала „ФАКТАМ“ руководитель отдела коммуникаций одесского регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская. — Они находились в емкости, которая была под солидным земляным слоем и, по словам хозяев дома, многие годы назад была ими закопана в землю с целью наполнения ее соляркой для отопления домовладения. Однако, как утверждают, хозяева, они так и не воспользовались этой емкостью».
Отмечается, что прибывшие на место ЧП судебно-медицинские эксперты осмотрели страшную находку и пришли к предварительному заключению: это останки взрослых людей, пол которых пока не известен. Каких-либо видимых следов переломов либо других существенных повреждений на останках не выявлено.
Скелеты направлены на дополнительную экспертизу, в задачу которой входит, в частности, установление причин смерти (гибели) этих двух людей. Как стало известно «ФАКТАМ», эксперты полагают, что их смерть наступила 15−20 лет назад.
Начато уголовное производство по статье 115 УК («Умышленное убийство») с примечанием «Несчастный случай». При дальнейшем изучении обстоятельств, данных экспертизы и других исследований возможна правовая переквалификация.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о жуткой находке в Кривом Роге Днепропетровской области: там рецидивист и его друг из России убили и закопали в теплице пять человек.
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