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Общество

Шутка винницкой учительницы обернулась религиозным скандалом

15:31 22 декабря 2018   577
Ольга Маслова
Инф. «ФАКТОВ»

В Виннице произошел громкий скандал на религиозной почве. Его спровоцировала учительница математики одной из школ города Ольга Маслова, которая после Объединительного собора украинских православных церквей поздравила родителей с историческим событием в закрытой группе в соцсети. При этом она пошутила, мол, теперь родителей будут вызывать в школу, если увидят детей в храмах Московского патриархата.

«Поздравляю всех со значимым и историческим днем для нас, украинцев. Украинская автокефальная церковь есть! Если узнаю, что кто-то побрел на Рождество или ходит в секту МП, то дневник мне на стол и родителей в школу», — написала она.

Одна из родительниц, возмущенная неэтичной, по ее мнению, позиций педагога, обнародовала запись в открытой ветке соцсети, что вызвало агрессию в адрес учителя со стороны противников Томоса.

Отреагировали на личное мнение учителя на официальном сайте УПЦ (МП). Там в адрес Ольги прозвучали уже прямые угрозы и оскорбления, сообщает ТСН.

Напомним, в Виннице уже три храма УПЦ (МП) с приходами перешли в Православную украинскую церковь.

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