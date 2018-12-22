34.71 31.31 27.43
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Киев замер в 8-балльных пробках из-за снегопада

17:01 22 декабря 2018   29
Пробки в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

Киев в субботу, 22 декабря, замер в 9-балльных пробках. Поводом стали множественные аварии, которые были спровоцированы снегопадом. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Карты.

В центре затруднено движение из-за ДТП на улице Большая Васильковская в районе станции метро Площадь Льва Толстого. Практически полностью «остановились» бульвар Тараса Шевченко, улицы Большая Васильковская, Льва Толстого, Эспланадная, Бассейная. Одновременно на бульваре Леси Украинки и Владимирском спуске наблюдаются «тянучки». Наиболее сложная ситуация с движением транспорта отмечается в районе станций метро «Театральная», «Университет» и «Кловская».

Кроме этого, массовые пробки фиксируются в Шевченковском, Соломенском и Подольском районах Киева. Движение осложнено также на Большой Окружной дороге.

Напомним, 13 декабря снег в Киеве также привел к множественным пробкам и ДТП. Так, в Соломенском районе автомобиль слетел с дороги и въехал на школьный двор, остановившись у самого здания учебного заведения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».

Киев
-1

Ветер: 4 м/с  Ю
Давление: 741 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины