Киев замер в 8-балльных пробках из-за снегопада

Происшествия

Киев в субботу, 22 декабря, замер в 9-балльных пробках. Поводом стали множественные аварии, которые были спровоцированы снегопадом. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Карты.

В центре затруднено движение из-за ДТП на улице Большая Васильковская в районе станции метро Площадь Льва Толстого. Практически полностью «остановились» бульвар Тараса Шевченко, улицы Большая Васильковская, Льва Толстого, Эспланадная, Бассейная. Одновременно на бульваре Леси Украинки и Владимирском спуске наблюдаются «тянучки». Наиболее сложная ситуация с движением транспорта отмечается в районе станций метро «Театральная», «Университет» и «Кловская».

Кроме этого, массовые пробки фиксируются в Шевченковском, Соломенском и Подольском районах Киева. Движение осложнено также на Большой Окружной дороге.

Напомним, 13 декабря снег в Киеве также привел к множественным пробкам и ДТП. Так, в Соломенском районе автомобиль слетел с дороги и въехал на школьный двор, остановившись у самого здания учебного заведения.



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