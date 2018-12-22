Культура

На днях Германия вернула Украине картину выдающегося украинского художника второй половины XIX — начала ХХ веков Сергея Васильковского «Этюд с домом». Это полотно исчезло во время Второй мировой войны из Украинской картинной галереи в Харькове и до недавнего времени считалось утраченным. Как сообщили «ФАКТАМ» в Харьковском художественном музее, 26 декабря возвращенный пейзаж Васильковского покажут в музее широкой публике. Это будет выставка одной картины.

— В 2016 году полотно Сергея Васильковского «Этюд с домом» было продано в Германии на торгах аукционного дома Dannenberg как картина неизвестного художника (на ней нет авторской подписи), — рассказала «ФАКТАМ» главный хранитель Харьковского художественного музея Виктория Кацай. — Человек, который приобрел эту работу, засомневался в том, что с ней все законно. Он обратился в правоохранительные органы с просьбой помочь разобраться. Полицейские обратили внимание на то, что на обратной стороне холста есть надпись кириллицей «УКГ». Эта аббревиатура расшифровывается как «Украинская картинная галерея» — такое название некогда носил наш музей. Снимки полотна полиция Берлина прислала нам. Мы их исследовали и пришли к выводу, что это та самая работа, на которой Васильковский изобразил свой дом.

На сайте Министерства культуры Украины размещена информация о том, что в соответствии со списком утраченных произведений из коллекции Украинской картинной галереи под номером 805 записана картина С. И. Васильковского «Этюд с домом». Переговоры о ее возвращении Украине длились два года.

*Церемония передачи картины украинской стороне. На фото — главный хранитель фондов Харьковского художественного музея Виктория Кацай и министр культуры Евгений Нищук. Фото с сайта Национального заповедника «София Киевская»

Заметим, что среди картин украинских художников работы Сергея Васильковского ныне одни из самых востребованных коллекционерами. Этот мастер создал порядка 3000 полотен (в основном пейзажей). Самая большая коллекция его живописи — 255 полотен — хранится в Харьковском художественном музее.

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