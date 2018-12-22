34.71 31.31 27.43
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пьяный волынский прокурор устроил ДТП в Киеве, — СМИ

22:44 22 декабря 2018   235
Пьяный волынский прокурор устроил ДТП в Киеве,&nbsp;— СМИ
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 22 декабря в ДТП в Киеве попал первый заместитель прокурора Волынской области Игорь Цюприк. Об этом сообшил OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

Авария произошла на мосту Патона около 17:30.

Прокурор, находясь за рулем Toyota Land Cruiser Prado, потерял контроль из-за несоблюдения дистанции и столкнулся с AUDI A3.

По свидетельству очевидцев, Цюприк в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время прокурор госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма и сотрясением головного мозга.

Напомним, 22 декабря в Киеве произошло несколько ДТП из-за снегопада.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...

Киев
0

Ветер: 3 м/с  Ю
Давление: 740 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины