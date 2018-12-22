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Пьяный волынский прокурор устроил ДТП в Киеве, — СМИ
В субботу, 22 декабря в ДТП в Киеве попал первый заместитель прокурора Волынской области Игорь Цюприк. Об этом сообшил OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.
Авария произошла на мосту Патона около 17:30.
Прокурор, находясь за рулем Toyota Land Cruiser Prado, потерял контроль из-за несоблюдения дистанции и столкнулся с AUDI A3.
По свидетельству очевидцев, Цюприк в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время прокурор госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма и сотрясением головного мозга.
Напомним, 22 декабря в Киеве произошло несколько ДТП из-за снегопада.
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