Пьяный волынский прокурор устроил ДТП в Киеве, — СМИ

Происшествия

В субботу, 22 декабря в ДТП в Киеве попал первый заместитель прокурора Волынской области Игорь Цюприк. Об этом сообшил OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники.

Авария произошла на мосту Патона около 17:30.

Прокурор, находясь за рулем Toyota Land Cruiser Prado, потерял контроль из-за несоблюдения дистанции и столкнулся с AUDI A3.

По свидетельству очевидцев, Цюприк в момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время прокурор госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи с диагнозами закрытая черепно-мозговая травма и сотрясением головного мозга.

Напомним, 22 декабря в Киеве произошло несколько ДТП из-за снегопада.

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