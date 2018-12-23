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Украина

Еще один приход храма перешел в ПЦУ

7:10 23 декабря 2018   44
церковь
Инф. «ФАКТОВ»

В новосозданную поместную автокефальную Православную церковь Украины продолжают переходить церковные общины, ранее относившиеся к Московскому патриархату. 22 декабря к ПЦУ присоединились прихожане из города Жовква Львовской области. К Православной церкви Украины перешел приход храма первоверховных апостолов Петра и Павла.

Напомним, в Украине принят закон, согласно которому структуры Украинской православной церкви Московского патриархата обязаны будут переименоваться, чтобы в названии отразить принадлежность к Русской православной церкви. На изменения названия дается срок в четыре месяца.

Помимо того, приходы храмов, ранее относившиеся к Московскому патриархату, могут свободно перейти в единую Православную церковь Украины. Этим правом уже воспользовались церковные общины в Виннице, Черновицкой области и Киеве.

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