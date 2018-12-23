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Пожар на рождественской ярмарке во Львове: стало известно о состоянии пострадавших
После того, как во Львове на Рождественской ярмарке случился пожар и пострадали люди, в городе приостановлена работа ярмарочных павильонов.
После пожара были госпитализированы пять человек. Двое в тяжелом состоянии находятся в реанимации. По информации Владимира Зуба, начальника управления здравоохранения Львовского горсовета, четверо пострадавших поступили в больницу по «скорой помощи», еще один гражданин обратился к врачам самостоятельно.
У всех пятерых пациентов диагностированы ожоги разной степени. Двоим наиболее сильно обожженным оказывается интенсивная терапия. Еще трое лежат в ожоговом отделении.
Что касается возраста пострадавших, то в реанимацию с сильными ожогами попал 50-летний мужчина. Все остальные пострадавшие — это молодые люди 22−25 лет. Четверо пациентов, госпитализированных по «скорой помощи», это работники загоревшегося киоска. Пятый пострадавший, возможно, участвовал в спасательных работах на месте пожара.
В связи с инцидентом на месте пожара будет работать комиссия. Она проверит наличие газовых баллонов во всех павильонах, собиравшихся участвовать в ярмарке. Инспекция коснется торговых точек на проспекте Свободы, площади Рынок и улице Красной Калины.
Напомним, пожар случился в киоске по приготовлению жареных ребер. В павильоне взорвался газовый баллон. У юноши — работника торговой точки — были сильно обожжены ноги. Кроме того, находившиеся в киоске пострадали от металлических обломков взорвавшегося баллона. Ведется расследование причин пожара.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!
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