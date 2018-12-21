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На пригородном поезде и с потрепанным чемоданчиком: Елизавета II в одиночестве прибыла в Сандрингем (фото, видео)

Британская королева уже прибыла в свою норфолкскую резиденцию Сандрингем, где она будет отдыхать до начала февраля. Теперь Ее Величество ожидает прибытия прочих членов семьи, чтобы по традиции встретить Рождество всем вместе. По протоколу порядок прибытия родственников определяется их статусом. Так, принц Гарри и Меган как младшие по рангу должны приехать первыми. Занимающие первые места в списке престолонаследования принц Чарльз и принц Уильям с женами Камиллой и Кейт Миддлтон прибудут позже. Ранее герцогиня Корнуольская вынуждена была, правда, пропустить предрождественский семейный обед, который дала Елизавета в Букингемском дворце накануне своего отъезда в Сандрингем. У Камиллы была сильная простуда.

Как сообщает Daily Mail, 92-летняя королева приехала на станцию Кингс-Линн обычным пригородным поездом, отправлявшимся с лондонского вокзала Кингс-Кросс. Ее Величество ехала в вагоне первого класса. Ранее королева чаще всего пользовалась специальным Королевским поездом, в котором есть спальный вагон и ванная. Однако его содержание обходится довольно дорого. Поэтому последние годы Елизавета выбирает менее роскошный способ передвижения.

Отмечается, что королева прибыла в Сандрингем в одиночестве. Ее 97-летний супруг принц Филипп на этот раз не составил ей компанию. Предполагают, что он доберется до Сандрингема машиной или вертолетом.

В интернете появились кадры прибытия Елизаветы на станцию Кингс-Линн. Она выглядела очень элегантно в пальто цвета верблюжьей шерсти, черных перчатках, с черной сумочкой. На голове монарха был платок от Burberry.

Елизавета прошлась по платформе в окружении телохранителей и спешащих по своим делаем других пассажиров, многие из которых даже не осознали, кто идет рядом с ними.

Один их помощников королевы нес ее багаж — старый, потрепанный чемоданчик, на котором была бирка с надписью «Королева». А также красную дамскую сумочку и букет цветов. Другой телохранитель вынес из вагона клетчатый плед, которым королева утеплялась в дороге.

На вокзале Елизавета и ее охранники пересели во встречавший их автомобиль Range Rover, который спустя полчаса доставил их в Сандрингемский дворец.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на обед к королеве Кейт Миддлтон и Меган Маркл надели старые платья.

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