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Скандальный артист внезапно признался в приверженности Трампу
Украинский танцор балета Сергей Полунин, получивший ранее сомнительную известность после заявлений о любви к Владимиру Путину, вдруг признался в своих симпатиях к президенту США Дональду Трампу. Слова поддержки президенту США он написал в Instagram.
«Моя поддержка президенту Дональду Трампу За то что он делает этот мир более безопасным Моё уважение к вам и Спасибо за то Что говорите правду про Информационные каналы которые говорят неправду. Они действительно такими являются и промывают мозги людям. Большинство новостей однобокие и говорят то что угодно новому мировому порядку», — написал он.
По его словам, «новости дают ложную информацию».
«Я счастлив что он президент Я был в Нью-Йорке когда проходили выборы я болел за него. Я посылаю ему свою любовь и Надеюсь что он будет двигаться к свету Принимая верные решения. Он Любящий отец С большим сердцем Который может сделать этот мир лучше», -пояснил Полунин.
Как писали «ФАКТЫ», ранее известный артист балета Полунин, у которого на левой руке — тату в виде тризуба, ошарашил своим признанием в любви Путину. Очевидно, к таким словам артиста подтолкнуло поздравление президента РФ с днем рождения.
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