Оккупанты закрыли Керченский пролив

Украина

В воскресенье, 23 декабря, из-за погодных условий закрыли проход судов через Керченский пролив. Об этом сообщил на своей странице в Facebook главны редактор ресурса Black Sea News Андрея Клименко.

По его информации, Керченский пролив закрывали из-за погодных условий для всех судов 16, 17, 18 и до 16:00 19 декабря, обычный поток судов восстановился с утра 20 декабря.

«Утром 23 декабря пролив снова закрыли из-за погодных условий. За время шторма в проливе накопилось 9 судов (7 — ЕС) направлением на Мариуполь/Бердянск. Первые суда с накопившихся в проливе за это время на Мариуполь/Бердянск начали пропускать только в 17:00 21 декабря — через 2 суток после того, как движение проливом было открыто, и уже пропущены десятки судов направлением на российские порты», — отметил он.

Клименко сообщил, что прохода в Мариуполь в Керченском проливе ожидают пять судов.

«По состоянию на 12:00 воскресенья в пути на Мариуполь, в Эгейском, Мраморном, Черном море — 1 судно, ожидают разрешения в Керченском проливе — 5 судов назначением Мариуполь, в том числе 1 — флаг ЕС», — указано в сообщении.

Кроме того, направлением в порт Бердянск на разрешение в Керченском проливе ожидают 4 судна (2 — ЕС), в дороге, в Эгейском, Мраморном, Черном море — 1 судно.

Напомним, что 21 декабря пресс-служба ГП «Мариупольский морской торговый порт» отмечала, что из-за осмотров, которые устраивают российские пограничники, в Мариупольский порт не могут зайти 7 кораблей. Всего же, по словам главы Госпогранслужбы Петра Цигикала, в Керченском проливе находилось около 170 судов, ожидающих разрешения на проход.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в правительстве США отметили, что противодействие законному транзиту Украины через Керченский пролив является нарушением международного права.

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