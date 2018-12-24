Украина

Надеются на смену элит: генерал предположил, как будут развиваться события на Донбассе

Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж высказал мнение, что ситуация в конфликтных регионах Украины в 2019 году может измениться.

«Поэтому 2019 может стать годом кардинальных изменений в плане мира, стабилизации, возвращения людей в Донецкой и Луганской областях и восстановления Донбасса. Позже — и возвращения Крыма», — сказал он во время чата на Главреде.

По словам Маломужа, второй сценарий развития событий — закрепление на Олимпе прежней элиты.

«Второй сценарий мы получим, если у власти останутся те же люди, что есть, или к власти придут силы, которые заинтересованы в продолжении конфликта (это силы, ориентированные на Россию или на клановые интересы). В таком случае конфликт останется», — сказал аналитик.

Генерал-разведчик убежден, что консервация конфликта выгодна определенным бизнес-группам, для которых военные действия представляют определенный финансовый интерес.

«Россия, не получив преимуществ на фронте и Азовском море, надеется на изменение политических элит в Украине. Такова сегодня стратегия РФ, она не предполагает новых наступательных операций, но предусматривает введение в руководство Украины тех сил и лиц, которые отстаивали пророссийскую позицию, отошли от европейского и евроатлантического вектора и вышли на пророссийское направление», — отметил он.

Военный эксперт добавил, что Россия готовится к различным сценариям развития событий в Украине в 2019 году. Однако в Кремле надеются на марионеточное правительство, которое может прийти к власти после предстоящих выборов.

«Россия готовится к разным сценариям, начиная от наиболее радикальных (военные операции), локальные завоевания регионов или направлений, к экономическим и политическим, которые позволяют решить проблему комплексно. То есть, если Россия овладеет Украиной экономически и политически, ей не нужна будет война, она и так достигнет своей цели», — подытожил спикер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил о том, что в США поддержали проведение встречи государств, подписавших Будапештский меморандум, на которой настаивали украинские политики.

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