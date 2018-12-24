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Жизнь понемногу улучшается: социолог озвучила интересные данные опроса украинцев
В Украине начал улучшаться индекс социального самочувствия. Об этом написала в Facebook известный социолог, директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.
«В ежегодном мониторинге Института социологии уже с 1995 года измеряется такой показатель, как Индекс социального самочувствия (ИССЧ), который состоит из 20 вопросов. Дипазон шкалы — от 20 до 60 баллов, где 40 — среднее значение шкалы. В свое время автор методики Наталья Панина (ее уже нет с нами, но надеюсь, она это видит из других миров) мечтала, что когда-то мы все-таки выйдем из негатива и достигнем хотя бы того условного нуля. В этом году — достигли!», — написала она.
По ее словам, «резких прорывов нет, но по всем 20 вопросам небольшое улучшение».
«Ну вот: необходимой медицинской помощи в 2017 году не хватало 53%, в 2018 — 45%. Возможности полноценно проводить отпуск в 2017 году не хватало 62%, в 2018 — 54%. Полноценного досуга в 2017 не хватало 49%, в 2018 — 44%. Возможности питаться в соответствии со своими вкусами — соответственно, 52% и 43%», — написала Бекешкина.
Она делает вывод, что украинцы медленно ползут вверх в своем развитии.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Бекешкина заявила, что украинские избиратели очень поддаются на манипуляции их мнением со стороны СМИ и политических сил.
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