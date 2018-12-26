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Во время рождественского визита королевской семьи в церковь Святой Марии Магдалины Кейт Миддлтон и Меган Маркл излучали дружелюбие, всем своим видом стараясь доказать, что между ними нет никакой напряженности. Однако, хотя герцогини приложили все усилия для того, чтобы это выглядело убедительным, на самом деле все не так гладко, как кажется. Инсайдер газеты The Sun сообщает, что Меган и Кейт «объявили перемирие» по прямому приказу королевы и по настоятельной просьбе их свекра — принца Чарльза. Обе королевские невесты подчинились, хотя чувствовали себя неловко.

А издание Daily Mail обратилось за комментариями к эксперту по языку жестов Джуди Джеймс, чтобы выяснить истинные чувства так называемой «великолепной четверки», как ранее было принято называть в прессе принцев с их супругами.

По мнению Джеймс, Миддлтон и Маркл умеют притворяться гораздо лучше, чем их мужья. Так, обе женщины достаточно успешно изображали дружеские отношения. Даже, по мнению эксперта, несколько перестарались. «Это напоминает мне язык жестов политиков, когда они хотят продемонстрировать публике признаки взаимопонимания и единства», — говорит она.

Джеймс обратила внимание на то, что Кейт, которая в прошлом году при посещении церкви держала Уильяма под руку, на этот раз шла, стараясь быть поближе к Меган, поддерживая с ней разговор. Маркл, правда, практически все время не отпускала руку своего принца. Герцогини шли в ногу, их жесты и улыбки зеркально повторяли друг друга. «Это выглядело несколько постановочно», — считает Джуди. Она также подметила, что Кейт временами подавляла улыбку, которая как бы говорила: «Посмотрим, что из этого выйдет». Ее будто бы забавляла эта игра в дружбу.

Из мира политики, считает Джеймс, Меган почерпнула свой покровительственный жест, когда похлопывала Кейт по спине. Этот жест выражает одобрение.

Эксперт считает, что гораздо большее беспокойство у нее вызывает язык жестов принцев. Уильям и Гарри, которые всегда искренне проявляли на публике братские отношения, на этот раз держались напряженно и скованно. Они избегали зрительного контакта, упорно не глядя друг другу в глаза. Их улыбки казались неестественными, а взгляды — отсутствующими. Руки оба в основном держали в карманах. «Я вообще не увидела никаких сигналов о близости между ними», — утверждает Джеймс.

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