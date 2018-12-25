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Королевская семья Великобритании, традиционно празднующая Рождество в поместье Сандрингем в графстве Норфолк, посетила утреннюю службу в церкви Святой Марии Магдалины, расположенной неподалеку от резиденции королевы.

Основное внимание публики, собравшейся приветствовать представителей виндзорской династии, было обращено на саму Елизавету II и на жен ее внуков — Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Как известно, ширится информация о том, что герцогини не ладят между собой. Новым подтверждением этого стало то, что Меган и Гарри отказались остановиться в доме Кейт и Уильяма Анмер-холле, предпочитая гостить «под крылом» королевы в Сандрингеме — несмотря на тесноту.

36-летняя Кейт была в приталенном красном пальто и туфлях. Беременная 37-летняя Меган выбрала пальто и платье своего любимого темно-синего цвета и сапоги. Обе были в шляпках в тон наряду.

Кейт и Меган, которй шли рядом, радостно улыбались собравшейся толпе и время от времени переговаривались друг с другом. «Рождественское перемирие», — прокомментировало их поведение издание Daily Mail.

Сама королева прибыла в наряде розового цвета с малиновой отделкой.

Муж королевы принц Филипп, герцог Эдинбургский, на этот раз не присоединился к семейству, оставшись в Сандрингемском дворце. Конкретные причины его отсутствия не сообщаются, но дворец подчеркивает, что 97-летний принц находится в добром здравии. В прошлом году Филипп официально «ушел в отставку» и теперь может принимать или не принимать участие в официальных мероприятиях по своему желанию.

Позже семья отправилась обедать, а затем — смотреть телевизионное послание королевы к народу, которое было записано заранее. Королева, поздравившая своих подданных, выглядела, как всегда, великолепно — в красивом коктейльном платье от своего любимого дизайнера Анджелы Келли. К платью Ее Величество приколола золотую брошь с рубинами и бриллиантами. Это украшение в виде скарабея подарил королеве в 1966 году ее супруг Филипп.

СМИ также обратили внимание на фотографии, окружавшие Елизавету. На столике, за которым сидела королева, были поставлены три снимка в рамочках. На одном из них молодые Елизавета и Филипп держат на руках своего первенца принца Чарльза, который в этом году исполнилось 70 лет. На другой изображен отец королевы — король Георг V, а на третьей — принц Чарльз с женой Камиллой, сыновьями, невестками и внуками.

Чуть поодаль расположились другие семейные портреты — снимки со свадеб Меган Маркл и принца Гарри, а также принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка. И фото с рождественской открытки принца Уильяма и Кейт Миддлтон, на которой они позируют с тремя своими детьми.

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