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К власти в Украине могут прийти "черные полковники": сделано тревожное заявление
В случае победы на президентских и парламентских выборах в Украине, которые состоятся в 2019 году, пророссийских сил, в стране может начаться новый Майдан. При этом возглавят его не политики, а бывшие бойцы добровольческих батальонов.
Такой прогноз в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сделал политический эксперт, аналитик Democracy House Анатолий Октисюк. По его словам, в этом случае протестующие наверняка будут действовать радикально.
«Просто возьмут и сожгут весь правительственный квартал. Я не утверждаю, что будет именно так, но победа пророссийского кандидата может привести к власти в Украине „черных полковников“ (военная диктатура в Греции в 1967—1974 годах. — Ред.)», — считает эксперт.
Полный текст интервью с Анатолием Октисюком читайте на сайте «ФАКТОВ»: «В случае прокремлевского реванша Украину ждет очередной кровавый Майдан».
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