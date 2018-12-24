Украина

К власти в Украине могут прийти "черные полковники": сделано тревожное заявление

В случае победы на президентских и парламентских выборах в Украине, которые состоятся в 2019 году, пророссийских сил, в стране может начаться новый Майдан. При этом возглавят его не политики, а бывшие бойцы добровольческих батальонов.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сделал политический эксперт, аналитик Democracy House Анатолий Октисюк. По его словам, в этом случае протестующие наверняка будут действовать радикально.

«Просто возьмут и сожгут весь правительственный квартал. Я не утверждаю, что будет именно так, но победа пророссийского кандидата может привести к власти в Украине „черных полковников“ (военная диктатура в Греции в 1967—1974 годах. — Ред.)», — считает эксперт.

Полный текст интервью с Анатолием Октисюком читайте на сайте «ФАКТОВ»: «В случае прокремлевского реванша Украину ждет очередной кровавый Майдан».

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