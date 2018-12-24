Джамала умилила сеть нежным новогодним фото

Шоу-бизнес

Победительница «Евровидения» Джамала выложила в Instagram новое новогоднее фото. Она также написала, что на новогодних утренниках в детстве была Снегурочкой.

«Доброе утро! Расскажите, кто кем был на новогодних утренниках в детстве! Я, помню, была Снегурочкой!» — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», украинская певица Джамала, которую поклонники всегда привыкли видеть яркой брюнеткой с характерным восточным колоритом, недавно удивила своих поклонников новым смелым образом.

Популярная певица выступила в эфире шоу «Танцi з зiрками» на «1+1» с новой песней The Great Pretender, клип на которую презентовала на прошлой неделе. Специально для этого номера Джамала кардинально изменила имидж: она неожиданно стала блондинкой и блистала, в прямом смысле этого слова, в серебристом комбинезоне.

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