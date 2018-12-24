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Украина

Стало известно, как будут работать КПВВ на Донбассе в праздничные дни

10:49 24 декабря 2018   253
КПВВ
Маргарита ЛЕВАНОВА, «ФАКТЫ»

Пресс-центр операции Объединенных сил сообщил, что КПВВ на линии разграничения на Донбассе в период новогодних и рождественских праздников будут функционировать без изменений.

Командование ООС констатирует, что контрольные пункты въезда-выезда работают ежедневно без выходных, контрольно-проверочные мероприятия осуществляются, согласно зимнему графику, с 8:00 до 17:00.

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В пресс-центре ООС сказали, что такой режим работы останется и во время празднования Нового года и Рождества.

Как известно, боевики постоянно пугают жителей «Л/ДНР» якобы «подготовкой к наступлению ВСУ» и рассказывают в своих пропагандистских СМИ, что через украинские КПВВ «совсем скоро нельзя будет проехать». «Любая информация о закрытии КПВВ в новогодне-рождественские праздники является недостоверной и фейковой», — подчеркнули в ООС.

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