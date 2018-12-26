Пять легких новогодних рецептов от украинских знаменитостей (фото)

Стиль жизни

Новый год не за горами. А это значит — пора продумать праздничное меню. Интересно, а какие деликатесы будут на столе у украинских знаменитостей? Чем они будут угощать родных и близких? Своими фирменными рецептами с «ФАКТАМИ» поделились народные артисты Украины Раиса Недашковская, Евгений Паперный, Игорь Поклад и Тамара Яценко.

Раиса Недашковская готовит необычное рыбное заливное

Блюда, приготовленные актрисой Раисой Недашковской, не только вкусны, но и красивы, как картины. Чего только стоит рыбное заливное с дольками лимона и грейпфрута!

Рыбное заливное с дольками лимона и грейпфрута Отварить 3−4 сорта рыбы на протяжении 40 минут. Бульон процедить. Добавить разбухший желатин и приправы для рыбы. Залить в тарелках бульоном рыбу, декорировать дольками лимона и грейпфрута, а также веточками укропа. Поместить в холодильник для застывания. Подается с соусом по-баварски. Соус готовится из белого хрена, сметаны, лимонного сока, сухого белого вина и укропа. Также в него можно добавить тертое яблоко.

— Это очень вкусное блюдо, — говорит Раиса Недашковская. — Лимон и грейпфрут придают ему пикантный вкус.

*Раиса Недашковская — гурман и эстет. По ее словам, очень важен не только вкус блюда, но и то, как оно выглядит

Евгений Паперный обожает мясной салат

В семье народного артиста Украины Евгения Паперного на Новый год обязательно готовится мясной салат. По словам актера, он такой вкусный, что от тарелки за уши не оттащишь.

Мясной салат Для его приготовления понадобится 3 свеклы, 2 морковки, 2 картофелины, луковица, 300 граммов балыка, майонез по вкусу. Свеклу, морковь и картофель отварить и почистить. Нарезать мелкими кубиками. Так же мелко нарезать белый салатный лук. Добавить нарезанный кубиками балык. Заправить майонезом. И приятного аппетита!

*Евгений Паперный любит готовить и умеет это делать

В семье Игоря Поклада делают красную рыбу собственной засолки

В семье композитора Игоря Поклада на новогоднем столе в этом году будет жюльен с курицей и белыми грибами (на фото в заголовке). Готовит этот деликатес жена Игоря Дмитриевича Светлана. Она с удовольствием поделилась рецептом с читателями «ФАКТОВ».

Жюльен с курицей и белыми грибами Для его приготовления понадобится 150 граммов сушеных или полкилограмма свежих грибов, куриное филе, 100 граммов сметаны и столько же молока, столовая ложка муки, 150 граммов твердого сыра, крупная луковица, соль, перец и приправы по вкусу, растительное масло для жарки. Отварите куриное филе. Сушеные грибы замочите в холодной воде. А свежие хорошенько очистите от песка. Когда грибы хорошо размокнут, трижды их хорошо промойте, слейте воду, отожмите и нарежьте небольшими кусочками. Лук нарежьте кубиками и обжарьте. Затем добавьте грибы и жарьте минут десять. Филе нарежьте кусочками и добавьте к грибам с луком. Посолите. В отдельной посуде смешайте молоко, сметану, муку до исчезновения комочков, посолите и поперчите. Выложите поджаренные с филе грибы в жаропрочную посуду. Сыр натрите на крупной терке. Половину вмешайте в подготовленные продукты. Залейте все смесью молока со сметаной. Сверху присыпьте оставшимся сыром. Поместите в духовку на 10−15 минут при температуре 170 градусов. Как только сыр подрумянится, можно подавать.

И еще один деликатес от семьи Поклад — красная рыба собственной засолки. Это может быть форель или семга.

Семга в коньяке и апельсиновом соке Понадобится полкилограмма рыбы, столовая ложка соли, половина столовой ложки сахара, рюмка коньяка, рюмка апельсинового сока, небольшой пучок укропа. Все ингредиенты смешать в емкости. Дно судка выстелить пергаментом и выложить половину смеси. Филе шкуркой вниз укладываем в судок и сверху заливаем оставшейся смесью, втирая ее в рыбку. Закрыть судок и оставить на сутки в холодильнике. Если рыба просолилась недостаточно, оставить еще минимум на 12 часов.

По словам Светланы Поклад, какими бы ни были пропорции, соли всегда должно быть в два раза больше, чем сахара. Желательно растворить соль и сахар в жидкости. Любой ингредиент в заправке, кроме соли и сахара, необязателен. Чтобы рыба просолилась достаточно, в течение первых суток можно перевернуть ее 1−2 раза. Перед подачей филе рыбы промокнуть салфеткой.

*Игорю Покладу очень нравятся блюда, приготовленные его женой

Тамара Яценко сама придумывает рецепты блюд

Заранее продумывает новогоднее меню и актриса Тамара Яценко. По ее словам, на столе у нее всегда есть соленья, запеченное мясо, холодец и салаты. «Только не оливье!» — уточняет актриса. А на горячее Тамара Яценко обычно готовит новогодний кулеш, который очень нравится ее родным и друзьям. Рецепт деликатеса актриса придумала лично.

Новогодний кулеш от Тамары Яценко Отварить рис, как на голубцы. Добавить мясной фарш, поджаренные морковку и лук, отваренную до полуготовности фасоль, жареные шампиньоны. Залить томатным соусом или соком. Можно — кетчупом. И готовить 40 минут в кастрюле на медленном огне или в мультиварке. При подаче украсить зеленью.

Подавать кулеш горячим!

Ингредиенты, по словам Тамары Яценко, берутся на глаз. Актриса говорит, что любит готовить те блюда, которые не требуют много времени. Ведь если хозяйка очень устанет, ей уже не до праздника. Одно из любимых блюд Тамары Яценко — салат с перепелиными яйцами, шампиньонами, луком и виноградом под майонезом.

А на сладкое рекомендует купить любую сдобу или кекс, порезать на тонкие ломтики, каждый обмакнуть в яйцо с молоком и сахаром. «Так вкусно, что нельзя остановиться», — говорит Тамара Яценко.

Читателям «ФАКТОВ» актриса пожелала в Новом году получать от жизни удовольствие и привлекать к себе все светлое.

*Тамара Яценко предпочитает готовить то, что не требует много времени

Ранее рецептами блюд для новогоднего стола с читателями «ФАКТОВ» поделился победитель шоу «МастерШеф».

О том, какие подарки готовят на Новый год в семьях украинских знаменитостей, читайте в «ФАКТАХ».

Фото в заголовке из альбома Светланы Поклад

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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