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Происшествия

Поломалась техника: в УЗ объяснили многочасовую стоянку поезда Рахов-Киев посреди поля

11:54 24 декабря 2018   158
Укрзалізниця
Инф. «ФАКТОВ»

Многочасовая стоянка поезда Рахов-Киев была вызвана поломкой спецтехники, которая поломалась на железнодорожном полотне и перегородила путь поезду. Об этом сообщили в предприятии «Укрзалізниця».

«Из-за выхода из строя машины путевой спецтехники в дороге задержался пассажирский поезд № 358 Рахов-Киев», — сообщили в компании.

Так, на данном участке проводились путевые работы, которые должны были закончиться до того, как проследует поезд № 358 Рахов-Киев.

«Но во время работ одна из машин путевой спецтехники вышла из строя, в связи с чем железнодорожники не смогли вовремя открыть перегон для движения поездов. Во время вынужденной остановки в вагонах поезда № 358 Рахов-Киев были обеспечены все необходимые условия для пребывания пассажиров», — говорится в сообщении компании.

Как писали «ФАКТЫ», в ночь на 24 декабря пассажирский поезд, который ехал из Рахова в Киев, застрял в Тернопольской области посреди поля.

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