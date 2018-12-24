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Астролог рассказал, когда в Украине исчезнут олигархи
С 2019 года Украину ждут серьезные преобразования, которые через семь лет приведут к большому экономическому росту. Также страну ждет ликвидация коррупционных схем и разрушение системы олигархического правления в Украине.
Такой прогноз в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» сделал международный астролог высшей категории, астрополиттехнолог Влад Росс. «Уже 8 марта Уран входит в зодиакальный знак Тельца, который является символом Украины. А Уран, как известно, связан с революционными, быстрыми и неожиданными, изменениями», — утверждает астрополиттехнолог и добавляет, что этот период продлится семь лет, во время которого произойдет полное переустройство страны.
«С 2025 года нас ожидает большой экономический рост. У Украины возникнут просто бешеные возможности, к нам пойдут серьезные инвестиции», — прогнозирует Влад Росс. Также, по его словам, вхождение Урана в зодиакальный знак Тельца, который является символом денег, «развернет финансовые потоки», что приведет к ликвидации коррупционных схем. «В течение ближайших семи лет олигархическое правление в Украине будет полностью разрушено», — утверждает астрополиттехнолог.
Полный текст интервью Влада Росса читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Украину ждут кардинальные изменения, но Путин этого не увидит».
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