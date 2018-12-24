Общество

Осадки и штормовой ветер: синоптик спрогнозировала погоду в Украине на Рождество

С юго-запада Европы в Украину направляется циклон, который вечером в понедельник, 24 декабря, дойдет до юго-запада страны. Далее циклон двинется в северо-восточном направлении — к Левобережью.

Такой прогноз погоды дает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, уже в Рождественскую ночь (ночь на 25 декабря) и во вторник, 25 декабря, днем в южной части, большинстве центральных и восточных районов Украины, а также на Сумщине будет сложная погода: сильные осадки, штормовой ветер, налипание мокрого снега.

«На севере и западе 25 декабря — снег, но без фанатизма. Похолодает до небольшого мороза. В Киеве — снег, очень скользко, днем -2−5 градусов», — прогнозирует синоптик.

Более подробно о том, какой будет погода в конце декабря 2018 года и в начале января 2019 года вы можете прочитать в материале «ФАКТОВ»: «Снег и морозы сменятся оттепелью: какой будет погода в конце декабря — начале января».



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