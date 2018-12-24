Украину накроет мощный циклон: названы проблемные области

Общество

По состоянию на утро понедельника, 24 декабря, небольшой мокрый снег идет местами в Житомирской, Сумской, Полтавской, Закарпатской, Ровенской, Хмельницкой, Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях. Небольшие локальные дожди и туман — в Волынской, Львовской, Тернопольской, Луганской и Запорожской областях.

В «Укравтодоре» сообщают, что на данный момент проезд на дорогах государственного значения обеспечен. Состояние покрытия на дорогах государственного значения в Житомирской, Сумской, Волынской и Хмельницкой областях местами заснеженное на территории остальных областей — мокрое.

На перевальных участках Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей идет небольшой снег, состояние покрытия на Яблунецком, Вышковском и Ужоцком перевалах — заснеженное, на остальных — мокрое. Синоптики прогнозируют в Украине небольшой снег на западе и юге страны (с дождем), на дорогах, кроме южных регионов, — местами гололедица.

Во вторник, 25 декабря, южный циклон принесет сложные погодные условия в ряд областей Украины. Погодная ситуация ухудшится в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Там прогнозируются не только сильный снег, но и метели. В Приазовье — мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега и гололед. «Во всех указанных областях порывы ветра 15−20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с. Температура ночью 4−9 ° мороза, днем 1−6 ° мороза, в Приазовье и восточных областях в течение суток — около 0 °», — говорится в сообщении. В ГосЧС предупреждают, что такие погодные условия осложнят работу автотранспорта, коммунального хозяйства и предприятий энергетики.

Более подробно о том, какой будет погода в конце декабря 2018 года и в начале января 2019 года читайте в материале на сайте «ФАКТОВ»: «Снег и морозы сменятся оттепелью: какой будет погода в конце декабря — начале января».

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