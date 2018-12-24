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Сын владельца шахты в России, на которой погибли 9 горняков, устроил вечеринку в день траура

Сын владельца частной шахты в российском Соликамске, Никита, где 22 декабря погибли 9 горняков, устроил вечеринку. Об этом в Тwitter пишет пользователь с ником «Четкий ТАСС» и публикует видео, очевидно, с ночного клуба, где в день траура веселится «золотая молодежь».

«Вы же в курсе, что недавно на шахте в Соликамске на Урале погибли 9 рабочих? В области траур. — Ну, а теперь смотрим, как скорбит сын владельца шахты, на которой они погибли», — пишет «Четкий ТАСС».

Напомним, на шахте компании «Уралкалий» в субботу, 22 декабря, в 12:04 по местному времени (09.04 по киевскому времени) в строящемся четвертом стволе рудника начался пожар . Часть шахтеров смогли подняться на поверхность. Девять человек оказались отрезаны. Все они — рабочие подрядной организации.

Когда пожар уже был потушен, у спасателей возникла новая проблема. Ствол шахты из-за нагрева оказался деформирован. Очередная попытка добраться до застрявших внутри шахтёров провалилась. В краевом управлении МЧС России заявляли, что попыток спуститься в шахту было восемь. И только утром сотрудники МЧС смогли спуститься вниз. Худшие ожидания оправдались. Вначале нашли тела восьми рабочих, а потом и девятого.

Трагедия в Соликамске затронула три региона России. Заблокированными под землёй оказались жители Пермского края, Башкирии и Краснодарского края. ЧП вышло на федеральный уровень.

Следственное управление СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлекшее смерть трех и более человек».

Обсуждая вечеринку сына владельца рудника, Никиты, пользователи соцсети возмущаются поведением молодого человека, но признают, что такая реакция тех, кто живет в другой реальности, не редка. Под твитом оставили такие комментарии:

«Да это он так стресс снимает, нужно отнестись с пониманием».

«Мерзкие ублюдки».

«Он просто знает, что бабы еще нарожают… Ему батя сказал».

«А что вы хотели от сына владельца? Поминок что ли? Не понимаю, к чему это видео. Ну золотая молодежь, и что? Жаль, конечно, людей, но разжигать ненависть в данном случае таким видео не к чему».

«А кто ему что сделает? Имеет право на папкины деньги, заработанные этими самыми шахтерами».

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