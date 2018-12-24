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Стало известно, что может спровоцировать новый Майдан в Украине
В Украине сохраняется возможность реванша пророссийских сил, однако реакция украинского общества на это может не понравиться Кремлю. Об этом в интервью «ФАКТАМ» рассказал политический эксперт, аналитику Democracy House Анатолий Октисюк.
Отвечая на вопрос о том, что случится после вероятного реванша Кремля в Украине, он пояснил, что новый Майдан будет очень жестоким и радикальным, ведь руководить им будут уже не политики.
«В таком случае может начаться очередной Майдан. Только руководить им будут уже не политики, а добробаты, которые наверняка станут действовать радикально: просто возьмут и сожгут весь правительственный квартал. Я не утверждаю, что будет именно так. Но победа пророссийского кандидата может привести к власти в Украине „черных полковников“ (режим черных полковников — военная диктатура в Греции в 1967—1974 годах. — Авт.)», — спрогнозировал эксперт.
Полную версию интервью Анатолия Октисюка «ФАКТАМ» читайте в материале: В случае прокремлевского реванша Украину ждет очередной кровавый Майдан, — Анатолий Октисюк.
Напомним, эксперт спрогнозировал, кто может прийти к власти в случае возможной победы на выборах Владимира Зеленского.
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