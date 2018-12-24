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Цунами в Индонезии: в МИД рассказали, есть ли среди пострадавших украинцы
В МИД Украины установили, что граждан нашей страны нет среди жертв разрушительного цунами в Индонезии. Об этом в своем Twitter сообщил украинский дипломат Василий Кирилич.
«По предварительной информации, украинцев нет среди погибших и пострадавших от цунами в Индонезии», — написал он.
Кирилич также сообщил телефон консула Украины в Индонезии +628 788−489−0918.
Ранее МИД рекомендовал гражданам Украины воздержаться от посещения индонезийских провинций Лампунг и Бантен, а тем, кто оказался в зоне бедствия, при первой возможности сообщить о себе в Посольство Украины в Республике Индонезия.
Как сообщали «ФАКТЫ», цунами обрушилось на Индонезию 22 декабря.
По состоянию на утро 24 декабря местные власти подтвердили гибель от цунами 281 человека. Еще 843 получили травмы различной степени тяжести. Волны высотой пять метров снесли на своем пути 500 жилых домов, девять отелей, 60 ресторанов и кафе. Уничтожены 350 яхт и катеров.
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