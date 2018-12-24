Известный астролог рассказала, что нужно успеть сделать до конца года

Украина

Известный астролог из Киева Елена Осипенко (на фото) говорит, что в 2018 году в период с 1 июля и аж до 7 декабря не было ни одного благоприятного дня. В нынешнем же месяце астрологическая ситуация кардинально улучшилась. А самой благоприятной она стала в предновогодние дни.

— Дела, начатые вплоть до 28 декабря, имеют особо высокие шансы принести желаемый результат, — рассказала «ФАКТАМ» Елена Осипенко. — Я называю такие периоды «испытание счастьем». Столь хороший фон сложился из-за того, что Сатурн сейчас проходит по 11-му Королевскому градусу Козерога.

В январе астрологическая ситуация ухудшится. Она еще более усугубится двумя затмениями, которые произойдут в этом месяце: 6 января — солнечное, а 21 января — лунное. Но я бы не советовала унывать, ведь неблагоприятные периоды — это подходящее время для того, чтобы разобраться в себе и в своих делах. Такие периоды полезны, поскольку способны делать нас мудрее и сильнее. Испытания ведь закаляют. В итоге все зависит от вас: если станете нервничать, настраиваться на деструктивный лад, то разрушите себя изнутри и окажетесь у разбитого корыта. Если же будете настойчиво идти к своим целям, не скисать, то неблагоприятное расположение небесных тел не должно расстроить ваши планы. Так что не теряйте внутреннего равновесия и следите за гороскопами. Зная, когда ожидаются трудные дни, вы имеете возможность не только подготовить себя к ним, но и поддержать близких людей добрыми словами и делами.

Своего рода бонусом станет ночь 6 января: в пик лунного затмения (оно будет видно в северо-восточной части Азии и севере Тихого океана. — Авт.), в 3 часа 42 минуты по киевскому времени, загадывайте желание: оно обязательно сбудется.

Ранее «ФАКТЫ» давали гороскоп для всех знаков зодиака на последнюю неделю года. И рассказывали, как поступить, чтобы новогодние праздники встретить в отличном расположении духа.

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Фото со страницы Елены Осипенко в Facebook

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