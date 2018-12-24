34.71 31.31 27.43
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Известный астролог рассказала, что нужно успеть сделать до конца года

17:46 24 декабря 2018   87
астролог Елена Осипенко
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Известный астролог из Киева Елена Осипенко (на фото) говорит, что в 2018 году в период с 1 июля и аж до 7 декабря не было ни одного благоприятного дня. В нынешнем же месяце астрологическая ситуация кардинально улучшилась. А самой благоприятной она стала в предновогодние дни.

— Дела, начатые вплоть до 28 декабря, имеют особо высокие шансы принести желаемый результат, — рассказала «ФАКТАМ» Елена Осипенко. — Я называю такие периоды «испытание счастьем». Столь хороший фон сложился из-за того, что Сатурн сейчас проходит по 11-му Королевскому градусу Козерога.

В январе астрологическая ситуация ухудшится. Она еще более усугубится двумя затмениями, которые произойдут в этом месяце: 6 января — солнечное, а 21 января — лунное. Но я бы не советовала унывать, ведь неблагоприятные периоды — это подходящее время для того, чтобы разобраться в себе и в своих делах. Такие периоды полезны, поскольку способны делать нас мудрее и сильнее. Испытания ведь закаляют. В итоге все зависит от вас: если станете нервничать, настраиваться на деструктивный лад, то разрушите себя изнутри и окажетесь у разбитого корыта. Если же будете настойчиво идти к своим целям, не скисать, то неблагоприятное расположение небесных тел не должно расстроить ваши планы. Так что не теряйте внутреннего равновесия и следите за гороскопами. Зная, когда ожидаются трудные дни, вы имеете возможность не только подготовить себя к ним, но и поддержать близких людей добрыми словами и делами.

Своего рода бонусом станет ночь 6 января: в пик лунного затмения (оно будет видно в северо-восточной части Азии и севере Тихого океана. — Авт.), в 3 часа 42 минуты по киевскому времени, загадывайте желание: оно обязательно сбудется.

Ранее «ФАКТЫ» давали гороскоп для всех знаков зодиака на последнюю неделю года. И рассказывали, как поступить, чтобы новогодние праздники встретить в отличном расположении духа.

Читайте также прогноз астролога для Украины на 2019 год.

Фото со страницы Елены Осипенко в Facebook

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.

Киев
0

Ветер: 2 м/с  Ю
Давление: 739 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины