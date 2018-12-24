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Непогода в Киеве: водителей призвали отказаться от поездок на личных авто
В столичной администрации отреагировали на предупреждения синоптиков о грядущем снижении температуры воздуха и призвали киевлян по возможности воздержаться от поездок на собственных автомобилях. Об этом говорится в сообщении КГГА от 24 декабря.
Кроме того, водителям рекомендовали избегать парковки авто в непредусмотренных местах, поскольку все они будут принудительно эвакуированы.
Также не стоит забывать правила поведения на дороге в сложных погодных условиях,
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как избежать переохлаждения в сильный мороз.
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