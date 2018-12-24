Как избежать переохлаждения в сильный мороз: простые и эффективные методы

Здоровье

Чтобы избежать проблем со здоровьем в морозную погоду, важно правильно ухаживать за кожей, одеваться и питаться. Если в холода высокая влажность и ветер, риск обморожения даже при небольшой минусовой температуре возрастает.

О том, что перед выходом на мороз нельзя наносить увлажняющий крем, знают практически все. Но, как показали исследования финских ученых, риск обморожения кожи при использовании кремов и мазей, защищающих от холода, тоже повышается. Оказывается, под защитным слоем кожа остывает так же быстро, как и незащищенная. В результате может появиться раздражение кожи или воспаление жировой клетчатки. Такие кремы рекомендуется наносить на лицо минут за 40 до выхода из дому. Они создают защитную пленку на коже.

Тем, у кого слишком сухая кожа, можно использовать масла: авокадо, жожоба.

Зимой важно не повредить защитный барьер кожи. А значит, щелочное мыло и спиртовые настойки для ухода за лицом не подходят. Также лучше отказаться от пилинга. Умываться рекомендуется теплой водой. А для тренировки сосудов полезны контрастные ванночки — ополаскивание лица поочередно прохладной и теплой водой.

Морозы, а также сухость воздуха в помещениях приводят к тому, что кожа пересыхает и шелушится. Рекомендуется увеличить влажность воздуха в квартире. Для этого можно использовать увлажнители или же развесить на батареях мокрые полотенца.

Вечером после душа следует нанести на лицо и тело увлажняющий крем.

На улице в морозы в первую очередь мерзнет не только лицо, но и ноги. Поэтому обувь должна быть свободной, ведь в тесной замедляется циркуляция крови и переохлаждение наступает быстрее. Также она должна быть изготовлена из «дышащего» материала, который к тому же защищает от влаги. Важно, чтобы ноги не потели и не промокали, иначе возможно переохлаждение. Если все же они замерзли, дома сделайте ванночку с чуть теплой водой. Подержите в ней ноги 15 — 20 минут. Рекомендуется выпить теплый чай.

Чем прохладнее на улице, тем больше слоев одежды должно быть на человеке. При минус 15 градусах следует надеть майку, реглан, затем теплый свитер и только после этого верхнюю одежду. Нельзя выходить на улицу без варежек, шапки и шарфа.

Перед выходом из дома очень важно хорошо поесть. Пища должна быть теплой и калорийной. Также важно пить достаточно жидкости — воды, чая. Алкогольные напитки лучше исключить, так как они нарушают терморегуляцию.

Американские ученые из университета Мичигана считают: зимой нельзя садиться на диету. Они доказали, что снижение калорий на 40 процентов ослабляет иммунитет. Исследователи заметили: люди, придерживавшиеся диеты в холодное время года, чаще болели вирусными заболеваниями.

В холода организму нужна жирная пища, чтобы легче было согреться. Не следует отказываться от красного мяса, жирной рыбы, растительного масла. Полезны горячие блюда: супы, борщи. Добавляйте в блюда специи — они также помогают согреться.

При переохлаждении происходит спазм сосудов, ухудшается кровоснабжение слизистой дыхательных путей, нарушается выработка слизи, снижается концентрация защитных веществ, условно-патогенная флора активизируется — и возникает простуда.

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