Путину плевать на своих граждан, которых он посылает убивать украинцев, — Ирина Геращенко

Украина

Гибридная война

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко с июня 2014 года выполняет чрезвычайно важную миссию — она уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию конфликта на востоке страны. Вот как прокомментировал «ФАКТАМ» ее работу политик Роман Безсмертный: «Честно говоря, удивляюсь мужеству и терпению Ирины. Вести тяжелейшие переговоры — не самая большая внутренняя трагедия, а вот встречаться с родными и близкими пленных и после этого держать себя в каких-то рамках дипломатического протокола во время беседы в Минске и бороться за каждую человеческую жизнь…» О том, почему нельзя опускать руки ни при каких обстоятельствах, если речь идет об освобождении граждан Украины из застенков боевиков «Л/ДНР» и российских тюрем, о предстоящих выборах и вере в свою страну и ее народ — наш разговор с Ириной Геращенко.

— Ирина, год назад, 27 декабря 2017-го, прошел самый масштабный за всю историю войны обмен пленными. Было столько эмоций! Теперь вроде снова что-то намечается, однако сепаратистские ресурсы пишут, что Украина якобы срывает процесс, во что любому здравомыслящему человеку поверить сложно.

— Это очередная попытка свалить все с больной головы на здоровую. На самом деле это украинская сторона предлагает 27 декабря провести очередной этап освобождения удерживаемых. Мы передали конкретные списки и готовы помиловать 66 сепаратистов в обмен на 19 наших — военных и гражданских. Но боевики занимают деструктивную позицию.

Год назад украинская сторона сделала все, чтобы обмен состоялся. Нам удалось вытащить из лап боевиков 74 украинца, а на ту сторону мы передали 304 человека, которые были помилованы или им изменили меру пресечения. Четыре сотни человек встречали Новый год с родными и близкими.

Уже на следующий день, 28 декабря, мы были готовы продолжить работу, идти на компромисс, чтобы как можно быстрее и остальные заложники — те, кого абсолютно незаконно удерживают в российских тюрьмах, в Донецке, Луганске и Крыму, — оказались на свободе. Не было недели, чтобы в Администрации президента не проходили совещания и дискуссии о том, как нам двигаться дальше. Президент и его команда проводят встречи с нашими международными партнерами для давления на Российскую Федерацию. Мы обращались к церкви, к Ватикану, к предстоятелям Московского патриархата, чтобы они тоже апеллировали к России. Увы, за год нам удалось вытащить только троих человек — в январе военнослужащего Романа Савкива, а в марте — двух пограничников. И все. Несмотря на серьезные международные усилия, давление, резонанс вокруг Олега Сенцова, беспрецедентную голодовку, подорвавшую его здоровье, нам не удалось продвинуться ни на шаг в вопросе освобождения тех, кто удерживается в российских тюрьмах и в ОРДЛО.

— Причем обмен блокируется нагло и демонстративно.

— Я никогда не питала иллюзий по поводу гуманизма господина Путина. Однако верила в чудо в преддверии чемпионата мира по футболу. Это ведь такое событие для Российской Федерации. Мне казалось, что даже такие диктаторы, как Путин, могут продемонстрировать миру, что в их сердце осталась хотя бы одна молекула, способная на добрый жест, и к мундиалю они выпустят Олега на волю. Но мы видим циничное и жестокое отношение Путина не только к украинским гражданам, но и к своим.

Напомню читателям «ФАКТОВ», что еще в апреле Украина официально предложила России передать 23 россиян, осужденных нашими судами на длительные сроки — 10—15 лет лишения свободы за тяжелые преступления, — в обмен на наших.

— Эти россияне оказались здесь в какой период?

— Исключительно в 2014—2017 годах. Они воевали на Донбассе (например, Виктор Агеев, которого задержали летом 2017 года и приговорили к десяти годам лишения свободы за участие в террористической организации), были причастны к событиям в Одессе, к подготовке терактов в Киеве и Харькове. Эти персонажи даже написали письма Путину, которые мы передали через МИД и офис уполномоченного по правам человека в Администрацию президента России. Это же ваши граждане, они хотят домой и просят своего президента Путина их забрать. Украина готова их привезти на любой украинско-российский контрольно-пропускной пункт, если вы отдадите наших — Сущенко, Гриба, Балуха, Клыха, Карпюка, Сенцова, Панова и остальных. До сих пор (!) у нас нет ответа. Они не отказали — просто молчат.



* Ирина Геращенко о масштабном обмене, прошедшем 27 декабря 2017 года: «Когда-нибудь мы расскажем больше о том, как проходил обмен, насколько все было хлипко и зыбко…» (в центре — Игорь Козловский, ученый-религиовед из Донецка, который провел почти два года «на подвалах» в «ДНР» по абсолютно надуманному обвинению). Фото УНИАН

— «Родина тебя бросит, сынок», — любит повторять Аркадий Бабченко, обращаясь к соотечественникам.

— Да она уже забыла, как их зовут. Понимаете?

— Не понимаю.

— Кремлю плевать на своих граждан, которых он посылает сюда убивать украинцев. Свои России не нужны, а вот украинцев она продолжает отлавливать, накапливать и использовать для шантажа и давления.

Мое видение ситуации такое. Россия сейчас не готова идти ни на какие компромиссы по освобождению заложников. Наоборот, она ловит и задерживает новых. Самый свежий пример — 24 моряка, захваченные и обстрелянные 25 ноября в нейтральных водах. Они однозначно являются военнопленными.

В настоящее время в тюрьмах и СИЗО России и аннексированного Крыма удерживаются более ста наших граждан, плюс десятки — на оккупированной территории. Путин использует вопрос заложников, политзаключенных, военнопленных как козырь для давления.

При этом он заявил, что не хочет разговаривать с президентом Порошенко. Он мечтает увидеть в этом кресле своего вассала или вассалку, которым отдаст в качестве бонуса украинских узников. Или позже — уже к парламентских выборам — передаст как «жест доброй воли» пророссийской политической силе, мол, вот с кем можно договариваться.

На самом деле Путин продолжает делать все для дестабилизации и пытается влиять на выборы — с помощью соцсетей, эскалации конфликта на Донбассе, экономического давления, блокады Азова и свободной навигации, дискредитации украинской власти. В унисон работают и украинские олигархические телеканалы, которые в один голос с российским ТВ вещают, мол, пусть будет кто угодно, только не Порошенко.

Собственно, поэтому я настаиваю, что следующие президентские выборы будут между Порошенко и Путиным, какой бы ни была фамилия других кандидатов — заканчивайся она на «ко», «кий», «ец» или «чук».

Смешно, когда эти кандидаты начинают свой ежедневный спич на всевозможных ток-шоу жалобами: «Меня не пускают на телеканалы». Кто не пускает? Порошенко — на канал Коломойского, Фирташа или Ахметова? Я лично три раза встречалась на эфире с одним полковником, все время причитающим, что его на ТВ не пускают, и думала: а кто же тогда в эфире — полковник или мираж?

По-моему, сейчас у власти есть проблема с донесением объективной информации. Понимаю, что стране очень непросто живется. Но подавать все только в черном цвете — это унижать украинскую армию, не замечать успехи в децентрализации, перечеркивать безвиз и создание антикоррупционных структур, отрицать наши дипломатические успехи. Это несправедливо. Нам удалось в тяжелейших условиях внешней агрессии сохранить страну, защитить независимость. Разве это можно оспаривать?

— Но порой создается впечатление, что для украинских политиков независимость страны — это не ключевая ценность, их интересует власть ради власти.

— Вы правы. День, когда в парламенте проходила так называемая дискуссия о военном положении, многим запомнится надолго. Некоторым депутатам должно быть очень стыдно. Когда люди, которые претендуют на самые высокие посты в стране, забыв об открытой военной агрессии, о раненых и пленных моряках, заблокированном для навигации Азовском море, кричали только о выборах, у меня к ним был лишь один вопрос: «А если действительно случится прямое вторжение российской армии, какие выборы? Такие, как „референдум“ в Крыму и псевдоголосование на Донбасе? Под дулами чужих автоматов?»

Страшно, когда кандидаты в президенты забывают, что выборы возможны только в независимой, суверенной и демократической стране. Наша свобода и независимость — вот ключевые ценности.

На оккупированном Донбасе РФ зачистила одних своих подельников и назначила в ноябре других. Которые «руководить» будут ровно столько, сколько разрешит Путин. Надоест, проворуются — их отправят в забытье, покатают в лифте, пригласят в кафе «Ветерок». И назначат новых марионеток.

Понимают ли наши политики и олигархи, что, если сюда зайдет чужая армия, все закончится «национализацией» их заводов, как в Донецке и Луганске, и назначением карманной власти? Судя по дебатам в ВР, не понимают. Ведь то заседание парламента смотрела вся страна, ожидавшая от политиков мудрости, ответственности, патриотизма, а не базара и склок. Семьи моряков ожидали элементарного — слов поддержки, уверенности, что за ребят будут бороться. Скажите, зачем политикам нужна власть, если они не видят перед собой людей с их болью и проблемами?

— Нет сомнения, что Кремль попытается вмешаться в выборы в Украине, как вмешивался в выборы в США, Германии, во Франции. У нас есть механизмы защиты от внешнего вмешательства?

— Кремль уже пытается вмешиваться в формирование общественного мнения. Но Путин не будет выбирать украинскую власть, это исключительное право украинского народа.

— Следующая тема — переговоры в Минске. Уже прошло сто заседаний…

— 19 декабря — последнее в этом году, сто первое по счету.

— Судя по скупым сообщениям, как правило, повестка дня там одна и та же — переговоры о перемириях и обмене пленными. У многих возникает резонный вопрос, нужен ли «Минск».

— Нужен. И ради того, что вы перечислили, и ради санкций. Европейский союз на минувшей неделе продлил санкции против РФ с четкой формулировкой «за невыполнение Минских соглашений». Несмотря на скептицизм оппозиции, мол, продлить на сей раз не удастся, ведь во многих странах к власти пришли партии, в программах которых записана лояльность к Российской Федерации. Санкции привязаны к Минским соглашениям. Точка.

Должна отметить, что наш парламент, проголосовавший за пролонгацию Закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», способствовал продлению санкций, за что благодарю коллег. Но! Сколько было спекуляций и вранья, что, мол, принятие этого закона приведет к тому, что захарченки и «гиви» будут сидеть в Раде. Да они в аду уже сидят. Если там есть парламент, то заседают и ждут Путина.

К сожалению, многие стратегические для победы в этой гибридной войне решения принимаются в условиях противостояния, когда дискуссия подменяется популизмом, политиканством, спекуляциями. Мне жаль, что три фракции, которые в 2014-м обещали украинцам вместе работать в коалиции, затем быстренько сбежали, увидев серьезность вызовов и проблем, экономический коллапс. Испугались, не захотели брать ответственность за страну, спрятались в кустах, дезертировали, умыли руки. Они исчезли в самый трудный момент. Стояли в сторонке и критиковали безбожно, ни разу не подставив плечо.



* «Хотя выборы в нашей стране — это всегда яркое, непростое и непредсказуемое действо, все равно победит Украина», — уверена Ирина Геращенко. Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

— Они все время кликушествовали, — продолжает Ирина Геращенко. — «Во время войны безвиз нам никто не даст». Безвиз дали. «Соглашение об ассоциации с Евросоюзом никто не подпишет, пока война». Соглашение подписали. «Санкции никто не продлит». Санкции действуют. «Томоса никогда не будет, это предвыборный пиар». Томос наш. «Никто никогда в жизни не откажется от договора о дружбе с Российской Федерацией». Пришло время, и мы его не разорвали, чтобы не ослабить дипломатические позиции в международных судах, а прекратили его действие. «Никто не даст кредиты МВФ». Дали. Правительство и не брало бы, кстати, этих кредитов, но в 2019-м предстоят рекордные выплаты по внешним долгам. Мы должны погашать набранные Кабминами Тимошенко и Азарова займы. Люди, особенно пожилые, помнят «Юлину тысячу», но о том, что премьер-министр Тимошенко набрала больше 23 миллиардов долларов кредитов, предпочитают не знать. И об этом почему-то молчат на ТВ.

Такое же кликушество и спекуляции о Минске. Мы слышим бесконечные обещания: «Да что этот Минск? Я на второй день после победы соберу будапештский формат». Да хоть марсианский, толку-то? Если за столом переговоров не будет России, ответственной за оккупацию Крыма и Донбасса, любые переговоры теряют смысл.

Есть очень четкие сигналы наших американских и европейских партнеров: уважаемые, будьте реалистами, Минские договоренности неидеальны, они приняты в тяжелейшие дни войны, но они зафиксированы в резолюциях многих международных институций, начиная от Совбеза ООН и заканчивая Европейским парламентом. К ним привязаны санкции.

Если предположить, что завтра на выборах победит пророссийский кандидат и он в угоду Москве откажется от Минских соглашений, санкции прекратятся на следующий же день. А пока соберется мифический будапештский формат, Российская Федерация спокойно нарастит свою мощь и военную силу.

Да, правда в том, что Минские соглашения ни дня не выполнялись РФ и боевиками. Противник их нарушает постоянно. Но благодаря «Минску» нам удалось остановить полномасштабное наступление, дать армии передышку, вытащить сотни заложников, метр за метром освобождать наши территории, причем не ценой тысяч жертв.

Кто выступает против Минских соглашений? Те, кто сидит в уютных парламентских креслах и ни разу не был на фронте. Более того, некоторые оппозиционеры ездили по миру и просили не давать нам оружие, встречались с патриархами соседних стран и просили повременить с томосом. Когда ты знаешь фамилии, даты и кто с кем вел такие разговоры, становится не по себе. Нельзя играть против Украины.

— За такое отношение к стране надо отвечать.

— Да. Они борются не с Порошенко и его командой, а со страной. И за подобные деяния должна быть политическая ответственность.

— Будет ли меняться стратегия украинской команды после выхода Кучмы из переговорного процесса в Минске и замены некоторых персонажей от так называемых «Л/ДНР»?

— Во-первых, наша маленькая команда еще раз благодарит Леонида Даниловича Кучму за непростую и неблагодарную работу, которая требовала немало выдержки и сил.

Во-вторых, важно, что на место Кучмы пришел Евгений Кириллович Марчук, который с первого дня работал в тяжелейшей и ключевой для нас подгруппе по безопасности. Он погружен в переговорный процесс, хорошо владеет всем массивом информации.

В-третьих, мы, конечно, жестко отстаиваем в Минске интересы страны, но при этом прекрасно осознаем, что, кто бы сейчас ни вошел в состав украинской переговорной группы, нам не удастся достичь особого прогресса. Потому что Россия занимает не просто деструктивную позицию, она заинтересована в замораживании конфликта. Для нее чем на Донбассе хуже, тем лучше.

Конечно, нам хотелось бы более жесткой позиции наших европейских и американских партнеров, более активного участия ОБСЕ в урегулировании конфликта. Понятно, что они нейтральны и аполитичны, однако это никогда не должно оправдывать зло и агрессию.

Ключевая трудность Минских переговоров в том, что РФ не признает своего присутствия на Донбасе. Встречи начинаются с ритуальных заявлений россиян «нас там нет», «мы не участники конфликта» и так далее. Но это неправда, весь мир знает о российских танках и «Градах». Ваши военные сидят в украинских тюрьмах, а чудики, которые приезжают в Минск из ОРДЛО, — это выбранные Кремлем персонажи, которые согласились предать Родину. Так называемые представители Донецка и Луганска не являются участниками переговоров. Они приглашены, чтобы в том числе обсуждать вопросы гуманитарного характера, но не имеют статус участников групп.

Они летят в Минск через Москву, проходят там инструктаж. Их задача — выполнить подсобную грязную работу, написанную их кураторами. Не хочу о них говорить, если честно. Это не самостоятельные люди.

Собственно, ключевой аспект Минских групп — это их трехсторонний формат: Украина — Россия — ОБСЕ. Нет и не будет никаких прямых переговоров между Киевом, Донецком и Луганском, к которым нас подталкивает Москва.

У Киева есть диалог с Черкассами, Львовом, Полтавой, Херсоном, Харьковом. Центральная власть провела децентрализацию, оставив регионам львиную часть бюджета, предоставив массу возможностей и полномочий, хотя у них теперь больше ответственности. После деоккупации Донбасса у Киева будет диалог и с этими украинскими городами. Однако никто с «министрами ДНР и ЛНР» никаких переговоров вести не будет. Фарс с «выборами», обратите внимание, не признала даже Россия (нигде же нет официальных заявлений Российской Федерации). А ЕС и США ввели санкции против организаторов псевдоголосования.

Вся эта провокация затевалась, чтобы легитимизировать так называемые «республики». И когда представители «Оппоблока» заявляют: «Нужны прямые переговоры с Донбассом», то это озвучивание методичек Кремля. Зачем разговаривать с марионетками, с буратинами и шутами, за которыми стоит Карабас-Барабас?

Уже три с половиной года этот кремлевский Карабас избегает встреч в «нормандском формате». Там надо давать ответы на очень жесткие и неприятные вопросы об агрессии. Поэтому он ждет прихода к власти в Украине тех, кто будет с ним хихикать, валять дурака, рассказывать анекдоты, рыбачить, а не жестко отстаивать украинские интересы, даже повышая голос, если нужно, как это делал Порошенко (о чем написал в мемуарах экс-президент Франции Франсуа Олланд).

— Вы присутствовали на встрече президента с родными захваченных 25 ноября моряков. О чем Порошенко говорил с ними?

— Подчеркну, что встреча прошла по инициативе президента. Для него она была важна с человеческой точки зрения: поддержать семьи, поблагодарить родителей за достойных сыновей, рассказать, что он как Верховный главнокомандующий гордится ребятами, которые так мужественно держатся в застенках, невзирая на давление ФСБ и попытки завербовать их. Он рассказал о предпринимаемых усилиях, о социальных гарантиях со стороны государства и т. д. Ведь буквально в первые часы было решено, что зарплаты парней сохранятся в полном объеме, что Министерство обороны выделит каждой семье 50 тысяч, а правительство — 100 тысяч. Людям же нужно оплатить услуги адвокатов, проведать в Москве сына или мужа, собрать посылку.

Очень символично, что родственники ребят подарили президенту флаг, который те сохранили, покидая Крым. Уверена, что Петр Алексеевич с этим флагом встретит их из плена.

Тема военнопленных остается ключевой во время всех его международных контактов, во время телефонных переговоров с госсекретарем США Помпео, встреч с руководством Европейского союза. Только давление всего мира поможет нам вытащить из «Лефортово», «Матросской тишины», тюрем Сибири, Москвы, Ростова, Луганска, Донецка наших граждан.

К сожалению, никто не может сегодня назвать дату освобождения ребят. Но даже когда мы понимаем, что только Кремль может ответить на этот вопрос, не имеем права опускать руки. Мы должны во всеуслышание говорить о наших пленных и продолжать бороться. И не терять надежду.

Год назад в этом кабинете ежедневно проходили многочасовые совещания с представителями пенитенциарной службы, Минюста, МВД, СБУ. Это же совсем непросто — забрать 74 человека и отдать 304. Масса разных юридических и организационных моментов.

Впервые расскажу, что изначально дата освобождения была назначена на 19 декабря, в День святого Николая. Но за три дня до этого нас поставили перед фактом: «Ничего не будет». У меня седины добавилось в тот момент. Не представляла, что мы скажем родителям пленных.

Мы пригласили сюда наших европейских партнеров (в Европейском союзе и США все ждали этого освобождения), и я сообщила, что все срывается…

Об этой ситуации мало кто знал. Но мы продолжали работать, обсуждая каждую деталь. В итоге все получилось. Когда обмен состоялся, несколько дней не могла спать, таким было нервное напряжение.

Так что каждый раз, когда опускаются руки, думаю: Ир, ты же была несколько раз в ситуациях, когда казалось, что ничего нельзя сделать.

Когда-нибудь мы расскажем больше, как проходил тот обмен, насколько все было хлипко и зыбко. Людям кажется: договорились, обменялись, что тут такого? А какой труд за этим…

Поэтому никогда нельзя терять надежду. Надо бороться и задействовать все механизмы, чтобы потом не корить себя, что ты не использовал хотя бы малейший шанс, чтобы хоть кого-то вытащить.

— Сейчас очень много разговоров о неминуемой третьей мировой войне…

— Тяжело прогнозировать, что стукнет в голову Путину. Он делает ставку на дестабилизацию. Но было бы несправедливо утверждать, что за всеми заварушками в мире стоит Москва.

В каждой стране есть серьезные внутренние проблемы. Однако у России очень четкий нюх на кризисы. РФ вмешивается в выборы и подливает масло в огонь во время сложных кризисных ситуаций — с помощью соцсетей, троллей и «туристов».

ФСБ много лет щедро финансирует и поддерживает крайне левые и крайне правые партии, евроскептиков, пытаясь дестабилизировать, ослабить Европейский союз, НАТО, другие институции. Хаос — это та стихия, в которой Путин чувствует себя комфортно. Это первое.

Второе. Россия сейчас реально переживает очень серьезные экономические проблемы. Санкции таки действуют. Осенью в разных регионах РФ прошли митинги против повышения пенсионного возраста и падения уровня жизни. Впервые россияне выдвинули претензии и президенту. Что сделал Путин? Устроил очередную провокацию, теперь на Азове, и снова все российские СМИ трубят об Украине, а не о внутренних проблемах. И все забыли о пенсиях и пенсионном возрасте. Это тактика Геббельса, антиутопия Оруэлла…

—…и Кафка в одном флаконе.

— Да уж.

Подытоживая, скажу, что в преддверии президентских и парламентских выборов мы должны серьезно проанализировать все факты о влиянии России на выборы в США, Франции, других государствах, на Brexit, на референдум в Нидерландах, на попытку переворота в Черногории.

Что сейчас происходит? В соцсетях засилие ботов и троллей, которые пытаются формировать искаженное общественное мнение. Пророссийские партии и кандидаты имеют весьма щедрые бюджеты на билборды и рекламу. Они, правда, толком не смогут объяснить, откуда у них эти миллионы. Судя по декларациям, извините, они носки себе купить не могут. Но собираются идти в президенты. Потому наши спецслужбы просто обязаны перекрыть любые возможные каналы финансирования избирательных кампаний извне.

Следующая тема — томос. Это историческое событие не только для православного мира. Для нас — полный отрыв от «русского мира», для Путина — историческая оплеуха. Он это не простит и может пойти на дестабилизацию: провокации и эскалацию. Нам очень нужны сейчас единство, мудрость и ответственность.

Мы выстояли в 2014 году, когда у нашей армии не было ни оружия, ни одежды, ни еды. Выстояли в 2015-м, когда бюджет был пуст, армия еще не вооружена, а санкции против РФ только обсуждались. Выстояли в 2016-м, когда Москва сделала ставку на внутреннюю дестабилизацию и активизировались так называемые оппозиционеры. Выстояли в 2017-м, когда «шатун» (речь о кремлевском проекте «Шатун», задуманном, чтобы расшатать Украину изнутри. — Авт.) бродил по центральным улицам Киева и других городов, прорывал государственную границу и планировал теракты. Выстояли в 2018-м, когда Россия пошла на открытые вооруженные атаки на море. Точно выстоим и в 2019-м. Невзирая на то что выборы в нашей стране — это всегда яркое, непростое и непредсказуемое действо, все равно победит Украина.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», саммит ЕС потребовал от России освободить украинских моряков и разблокировать Керченский пролив, а в США заявили, что встречи Трампа с Путиным не будет до тех пор, пока наши военнопленные не окажутся на свободе.

Тем временем в оккупированном Крыму группа волонтеров провела смелую акцию: в честь захваченных в Керченском проливе моряков подняли украинский флаг.

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