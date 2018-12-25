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Оголившую на подиуме грудь депутата-модель жесткого избили за это (фото)
Депутат VII созыва молодежного маслихата Астаны и модель Динагул Тасова призналась, что ее жестоко избили из-за участия в дефиле на модном показе Fashion Night Astana, которое состоялось в начале декабря этого года. Об этом она написала на своей странице в Сети.
После того, как снимки, на которых модель предстала в откровенном наряде с оголившейся грудью, появились в интернете, на Тасову обрушился шквал критики: в Казахстане ее обвинили в разврате и назвали позором нации.
«Кто-то говорил о моем низком уровне нравственного развития, кто-то открыто издевался. Дошло до того, что мой аккаунт в Instagram удалили, и причина всему — грудь», — написала девушка на своей странице в Instagram.
По словам Тасовой, как модель она хорошо выполняет свою работу на сцене и демонстрировала и раньше прозрачное нижнее белье. Тем горше осознавать, что близкий, как казалось ей человек, тоже поддержал всеобщую травлю и даже поднял на нее руку.
«Можно ли за это ударить и унижать девушку? Нет. Никому. А теперь посмотрите на снимки в посте. На фотографиях результат „поддержки“ как мне казалось „близкого“ человека. Я хочу поблагодарить его — он заставил меня прочувствовать на себе серьезную проблему!» — написала депутат, разместив фотографии, на которых видны гематомы на ее плечах и ногах.
Динагул Тасова призналась, что после физических и душевных ран, которые нанес ее возлюбленный, она твердо решила для себя, что не должна об этом молчать.
«Никому нельзя поднимать руку на слабых, беззащитных и тех, кто не может себя защитить», — возмутилась модель, обвинив мужчин Казахстана в том, что они ведут себя как в средневековье.
По словам депутата, каждая третья женщина в стране подвергается насилию. Парламентарий заявила, что намерена продолжить заниматься общественной деятельностью и поставила себе целью остановить бытовое насилие и жестокое обращение с женщинами и детьми в Казахстане.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Динагул Тасова прославилась после участия в конкурсе красоты «Топ модель СНГ-2018», в котором стала финалисткой и завоевала титул «Медиамодель».
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