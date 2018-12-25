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Непогода в Украине: киевский аэропорт отменил ряд авиарейсов
В столичном аэропорту «Киев» отменен прилет нескольких рейсов из Турции, Польши и Египта. Также отменены и вылеты из столицы по этим направлениям.
Так, отменен вылет из Киева следующих рейсов.
Что же касается прилета, от отменен один рейс из Анкары (1:05), а другой (в 8:20) - задерживается до 17:30. Отменен рейс из Варшавы (1:10) и Шарм-эш-Шейха (11:05), а также Измира (13:00).
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за непогоды более 100 населенных пунктов в восьми областях Украины остались без света.
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