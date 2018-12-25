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Из-за непогоды более 100 населенных пунктов Украины остались без света: названы проблемные области
В результате ухудшения погодных условий, обусловленных приходом в страну циклона, в ночь на вторник, 25 декабря, были обесточены 128 населенных пунктов. Восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго.
Как сообщают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в результате срабатывания автоматической системы защиты линий электпропередач без света остались жители в восьми областях Украины: Днепропетровская — 46 населенных пунктов, Кировоградская — 43, Николаевская — 16, Черновицкая — 8, Киевская — 6, Черкасская — 5, Запорожская и Черниговская области — по два населенных пункта.
Также сообщается, что движение автомобильного транспорта на автодорогах Украины обеспечено. Для обеспечения движения задействано порядка 2,2 тысяч сотрудников и 1,6 тысяч единиц техники «Укравтодора».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник, 25 декабря, почти на всей территории страны, за исключением западных областей, ожидаются метели; а на дорогах — гололедица.
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