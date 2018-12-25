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Мир

Лукашенко прибыл в Москву на встречу с Путиным: в сети показали фото

11:38 25 декабря 2018   192
лукашенко
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с руководством России. Журналист «кремлевского пула» Дмитрий Смирнов опубликовал фото Лукашенко, сходящим с трапа президентского борта. Журналист сообщил, что «скоро в Кремле начнутся переговоры в «небратском формате».

Лукашенко прибыл в РФ на следующий день после своих громких заявлений в Минске по поводу «небратской России». На совещании по поводу сотрудничества с РФ белорусский президент был вынужден констатировать, что в России уже не воспринимают Беларусь как братское государство, поскольку пришли новые люди с новыми понятиями.

Ранее аналитики, наблюдая за меняющейся риторикой в отношениях между Москвой и Минском, пришли к выводу, что Россия решила взять под контроль и поглотить Беларусь. Как считает политический эксперт Анатолий Октисюк, такой шаг позволит Кремлю заявить об очередной внешнеполитической победе, а Путину — «обнулить» сроки в президентском кресле и остаться у власти пожизненно.

В декабре Россия предложила Беларуси вдохнуть новую жизнь в проект Союзного государства, перейдя на единую таможню, суды и валюту.

Фото dimsmirnov175/Twitter

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