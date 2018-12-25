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Мир

Лукашенко и Путин встретились в Кремле: что известно о переговорах

17:46 25 декабря 2018   254
Александр Лукашенко и Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее заявил о невыполнении Россией двусторонних соглашений, 25 декабря прибыл в Кремль для итоговой встречи в 2018 году с российским лидером Владимиром Путиным. Основной темой разговора стало «текущее развитие отношений», сообщают официальные источники.

Вместе с тем журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов дал понять, что переговоры не были безоблачными.

«Александр Лукашенко приехал в Кремль и предложил «не тащить проблемы в новый год». Путин сказал, что «если и не договоримся, то хотя бы послушаем друг друга», — сообщил он, опубликовав соответствующее видео.

РИА «Новости», в свою очередь, пишет, что Путин «рассказал об успешном развитии отношений страны с Белоруссией».

«Я считаю, что у нас есть все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношениях. Ну и необходимо предпринять все для того, чтобы никаких не было сложностей на будущее», — заявил российский президент.

Он также констатировал, что отношения между странами находятся на подъеме по всем отраслям, а «все возникающие вопросы всегда удается решить».

Как сообщали «ФАКТЫ», представитель Украины на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук заявил о планах быстрого поглощения Беларуси Россией.

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