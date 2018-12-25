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Поглощение будет быстрым: украинский переговорщик в Минске озвучил печальный прогноз для Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко, который 25 декабря прилетел в Москву для переговоров с властями Российской Федерации, можете еще до конца дня одобрить российско-белорусскую военную доктрину. Политико-экономическая интеграция двух стран может произойти очень быстро.
Такой печальный прогноз озвучил представитель Украины на переговорах в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, анализируя события последних недель. Он, в частности, напомнил слова российского премьер-министра Дмитрия Медведева, который заявил, что «Россия готова и дальше продвигаться по пути строительства Союзного государства, включая создание единого эмиссионного центра, единой таможенной службы, суда, Счетной палаты». «Есть более подробное объяснение Д. Медведева двух интеграционных сценариев для Белоруси в его трактовке. То есть, альтернатива: или-или. Упрощённо это так — или ускоренная интеграция Беларуси в это Союзное государство и тогда торгово-экономические льготы для Белоруси или так, как есть сейчас, но тогда, грубо говоря, деньги на бочку», — пишет Евгений Марчук.
По его словам, в 2018 году Россия серьезно взялась за Беларусь, активно подталкивая ее к более тесной интеграции. «У нас достаточно различных институций и ведомств, чтобы глубоко и всесторонне во всем разобраться и спрогнозировать развитие событий на нашей северной границе и в Европе в целом», — пишет Евгений Марчук на своей страничке в Facebook.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», бывший украинский дипломат Богдан Яременко назвал события, происходящие в белорусско-российских отношениях, «агрессивным поглощением» одного государства другим.
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