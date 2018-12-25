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Украина

Стало известно об издевательствах российских тюремщиков над украинским моряком

19:27 25 декабря 2018   187
Украинский моряк
Инф. «ФАКТОВ»

Российских тюремщиков обвинили в пытках военнопленного мичмана рейдового буксира ВМС Украины «Яны Капу» Андрея Шевченко. Как пояснила адвокат украинца Татьяна Окушко, военному не обеспечили надлежащие условия содержания, в частности, не выдали теплую одежду.

«В Москве были морозы до -20 градусов, а он одет в легкую одежду и летние кроссовки», — заявила Окушко во время рассмотрения апелляции ее подзащитного на решение об аресте.

После суда мичман сообщил, что в московском СИЗО «Лефортово», где его незаконно содержат под стражей, ему предоставили ботинки без шнурков, которые спадают с ног, а две посылки с теплой одеждой, которые отослали ему волонтеры, он до сих пор не получил.

Напомним, так называемый «Верховный суд» Крыма отклонил апелляцию Шевченко на решение суда о его аресте. Одновременно содержание под стражей сократили на один день.

Тем временем в Украине запустили новогодний флешмоб с целью поддержки военнопленных моряков.

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