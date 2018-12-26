Украина

Киевские коммунальщики сообщили, как будут работать с посетителями в новогодний период

По разным жилищно-коммунальным вопросам, касающимся оплаты квитанций за содержание домов и придомовой территории, водообеспечение и теплоснабжение, а также корректировки платежей и составления договоров в Центрах коммунального сервиса потребителей до 29 декабря будут принимать с 8.00 до 19.00 в районных центрах и с 9.00 до 17.00 — в точках шаговой доступности. 31 декабря и 1 января — выходные дни.

Адреса районных сервисных центров: проспекты Науки, 11, В. Маяковского, 26, Героев Сталинграда, 57, Георгия Гонгадзе, 20е, бульвар Вернадского, 63а, улицы, Заслонова, 22, Миропольская, 13, Кловский спуск, 24, Донца, 21б, Довженко, 10.

Адреса точек шаговой доступности:

Голосеевский район: улицы Касияна, 8, Тарасовская, 2, Академика Заболотного, 20а, Антоновича, 170/172, Демеевская, 33, Новопироговская, 25/2, проспект Голосеевский, 118б;

Дарницкий район: улицы Ахматовой, 2а, Евгения Харченко, 47;

Деснянский район: улицы Кубанской Украины, 26а, Радунская, 18;

Днепровский район: Харьковское шоссе, 7/1, улицы Энтузиастов, 43/1, Стальского, 14а, Челябинская, 9 г, Кибальчича, 13б;

Оболонский район: улицы Архипенко, 6а, Маршала Малиновского, 34, Маршала Тимошенко, 2 В, Героев Днепра, 22б, Богатырская, 6, Попова, 1, Автозаводская, 8, Родниковая, 3, Максименко, 16, проспекты Минский, 4, Оболонский, 16а;

Подольский район: улицы Оболонская, 38, Маршала Гречко, 10в;

Святошинский район: улица Якуба Коласа, 15б, проспект Королева, 10а;

Соломенский район: улицы Просвещения, 16а, Ереванская, 3а, Волынская, 4а, Соломенская, 33, Выборгская, 42, бульвар В. Гавела, 23а;

Шевченковский район: улицы Малая Житомирская, 16/3,. Эстонская, 5, Ярославов Вал, 19.

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