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На Донбассе наглядно опровергли фейк боевиков "ДНР" о подготовке химатаки (фото)
После несбывшихся «предсказаний» о скором наступлении ВСУ на Донбассе в «ДНР» стали активно поднимать тему «химической атаки» со стороны сил ООС. Об этом напоминает местное издание 62.UA.
В частности, 25 декабря, «заместитель командующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин заявил о разгрузке на станции в Красногоровке воинами ВСУ целого эшелона с «химическим оружием».
«Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом. В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты», — заявил Басурин.
В то же время в редакцию издания позвонил житель Красногоровки, который побывал на железнодорожной станции, и заявил, что кроме четырех старых прогнивших вагонов и заросшего сорняками железнодорожного полотна, так и не смог найти ни «ВСУ» в «защитных костюмах», ни ядовитых «синих бочек». И все это является очередным фейком боевиков.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», российские террористические войска на Донбассе игнорируют «минские договоренности». Причем они не только не соблюдают оговоренные линии отвода тяжелого вооружения, но и подводят новое мощное вооружение. Об этом сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации на Донбассе.
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