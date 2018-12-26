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Маразм крепчает: в РФ предложили развернуть Гольфстрим для уничтожения США
Прорыв радиальной дайки исландского вулкана Снайфельсйокюдль термоядерным зарядом обрушит юго-западный склон с ледником в Атлантический океан и как следствие спровоцирует разворот течения Гольфстрим, воды которого затопят восточное побережье Северной Америки. Об этом говорится в статье в российском издании «Военно-промышленный курьер».
«Возникший оползень создаст напор воды в котловине Ирмингерского моря до Лабрадорского шельфа, где глубина на крае — 300 метров, в каньоне — больше двух километров. Тем самым получим длинную волну в юго-западном направлении. Насколько далеко она продвинется по оси Мирамиши — Вашингтон, зависит от напора», — полагает автор публикации Чоро Тукембаев.
По его мнению, «природный канал подобен аэродинамической трубе, на входе которой вулкан, на выходе — Вашингтон», и расположен поперек «пролива имени Сталина», о котором говорил лауреат Нобелевской премии мира, советский физик-теоретик Андрей Сахаров.
Тукембаев заявляет, что в случае применения российского подводного беспилотника «Статус-6» («Посейдон») последствия суперцунами усугубит радиоактивная вода. Также автор рассмотрел возможность затопления Европы, для чего потребуется создать волну в «природном канале», который начинается от вулканического острова Ян-Майен и достигает Амстердама.
Публикация Тукембаева — «отклик» на статью заместителя президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) доктора военных наук Константина Сивкова, выпущенную в октябре. В материале предлагается для уничтожения США сбросить на Йеллоустоунский супервулкан или разломы тихоокеанского побережья ядерные боеприпасы гиперкалибра (более ста мегатонн в тротиловом эквиваленте).
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